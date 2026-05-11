漢坦病毒｜2乘客撤離後呈陽性　另1人出現症狀

洪迪亞斯號在停泊在加那利群島後，將乘客以軍機及政府飛機接走。法國衝生部長李斯特（Stephanie Rist）在周一表示，在5名撤離的法國乘客之中，有1名女性對漢坦病毒呈陽性反應。李斯特表示，女子在前往巴黎的航機上出現症狀，並且在醫院內病情惡化。而美國也證實，在17名撤離的美國乘客之中，並有1人對病毒呈陽性，目前未有症狀，另外有1人出現輕微的症狀。

郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）爆發的漢坦病毒事件，船上離開的1名法國籍女子以及1名美國籍乘客，被驗出的病毒呈陽性後應，各地開始對船上撤離的乘客進行隔離。

之前西班牙的衛生部門，與世界衛生組織（WTO）以及郵輪公司都曾指船上的140多乘客未有出現症狀。而他們周日（10日）在全套防護衣及戴上面罩的工作人員協助下，從郵輪返回岸邊，而行動在今日仍繼續。在船上爆發疫情以來，有3人死亡，並在之前已有5名早前離開船隻参乘客證實受感染。

WTO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在星期日曾呼籲公眾不必要擔憂：「這不是另一次的新冠疫情，公眾面臨的風險很低，所以他們不需要害怕，也不需要恐慌。世衛建議乘客的所在國家「積極進行監測及後續工作，這意味每日要進行健康檢查，無論是在家中還是在醫療機構。」