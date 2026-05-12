特朗普第二任期首訪華 貿易伊朗成焦點

美國總統特朗普去年上台後，在貿易上向中國施壓，他周三將自2017年首個任期後再度訪華。與9年前相比，世界格局已改變，中美關係也因特朗普的關稅戰而不同，氣氛或有別於他上一次訪華。輿論對今次習特會的焦點除了放在貿易，還有伊朗戰事、AI科技競爭、稀土，以及敏感的台灣議題。

白宮副新聞秘書凱莉形容特朗普今次訪華有重大的象徵意義，將聚焦「重新平衡中美關係，以及優先考慮互惠和公平，以恢復美國經濟獨立」。凱莉又提到美中將討論達成更多交易協議，例如航空、農業和能源。她亦指，預期習近平伉儷今年稍後將回訪美國。有美國高層官員透露，特朗普曾多次與習近平談及中國向伊朗和俄羅斯購買石油，成為兩國收入來源；特朗普將在這次習特會以制裁被美國認為支援伊朗的中國公司，施壓中方協助結束這場戰事。雙方也會談及中國購買美國貨品及可能的武器出售。至於台灣議題，該官員指美國政策不變，預期日後也不會改變。

料宣布設立貿易投資委員會計劃 美國官員又稱，中美會正式宣布雙方設立貿易委員會及投資委員會的計劃，但實行前或須要機制跟進。據悉，有關計劃旨在介定非敏感商品的進出口優先次序，並設立渠道討論投資議題。該官員又稱，雙方也將會討論延長貿易休戰，以便美國獲中國出口稀土。有報道稱，特朗普急於強調與中國達成經濟協議，以挽回其於國內正在下滑的施政滿意度。有美國官員暗示，中國很大機會同意增加購買美國農業和其他產品。他指美國主要公司高層將陪同特朗普今次出訪。早前已有報道，美國政府也尋求與中方建立新機制，從而令中美公司在人工智能(AI)激烈競爭中確保AI科技的安全。

在習特會舉行前，中美會舉行新一輪經貿會談。商務部新聞發言人周日稱，國務院副總理何立峰將於周二至周三率團赴南韓與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題展開磋商。