習特會，馬斯克及庫克等十多名美企高層將隨同特朗普訪華。

美國總統特朗普本周國事訪問中國，他表示，非常期待即將展開的中國之行，形容中國是一個令人驚嘆的國家，擁有國家主席習近平這位受人尊敬的領導人，兩國將迎來美好的未來。有報道指，馬斯克及庫克等十多名美企高層將隨行訪華。
特朗普將於星期三晚抵達北京，展開3日國事訪華行程。他周一在白宮向記者表示，會與習近平討論對台售武問題。有華府官員預告，「習特會」亦會討論伊朗、人工智能、核武及稀土等議題。路透社及彭博引述白宮官員指，將有17間美國大企業的行政總裁及高層獲邀隨行，包括Tesla的馬斯克、蘋果公司的庫克、黑石集團(Blackstone)的芬克(Larry Fink)、貝萊德(BlackRock)的蘇世民(Stephen Schwarzman)、波音飛機的奧特伯格(Kelly Ortberg)、高盛的蘇德巍(David Solomon)、美光科技的梅洛特拉(Sanjay Mehrotra)以及高通的阿蒙(Cristiano Amon)等。其他高管分別來自花旗集團、奇異航太、萬事達卡、Meta、Visa以及因美納等。
隨行名單未見輝達黃仁勳
外界普遍關注，美中雙方是否可能藉此針對科技、能源與經貿合作進一步達成共識。在名單上的思科系統(Cisco Systems)行政總裁羅賓斯(Charles Robbins)由於即將發布季度業績，將不會隨行。此外，報道亦指輝達行政總裁黃仁勳不在名單之上，但最終會否列入訪中代表團仍有變數，輝達則未有置評。黃仁勳上周曾表示，如果獲邀請他會加入代表團。有評論認為，黃仁勳缺席可能同輝達向中國出售H200人工智能晶片受挫有關。報道指，特朗普希望趁訪華，促成一批商業交易及採購協議，有報道引述知情人士指，當中波音將與中國簽署歷來最大的其中一張訂單，中國的航空公司將訂購500架波音737 MAX飛機。