習特會，馬斯克及庫克等十多名美企高層將隨同特朗普訪華。

美國總統特朗普本周國事訪問中國，他表示，非常期待即將展開的中國之行，形容中國是一個令人驚嘆的國家，擁有國家主席習近平這位受人尊敬的領導人，兩國將迎來美好的未來。有報道指，馬斯克及庫克等十多名美企高層將隨行訪華。

特朗普將於星期三晚抵達北京，展開3日國事訪華行程。他周一在白宮向記者表示，會與習近平討論對台售武問題。有華府官員預告，「習特會」亦會討論伊朗、人工智能、核武及稀土等議題。路透社及彭博引述白宮官員指，將有17間美國大企業的行政總裁及高層獲邀隨行，包括Tesla的馬斯克、蘋果公司的庫克、黑石集團(Blackstone)的芬克(Larry Fink)、貝萊德(BlackRock)的蘇世民(Stephen Schwarzman)、波音飛機的奧特伯格(Kelly Ortberg)、高盛的蘇德巍(David Solomon)、美光科技的梅洛特拉(Sanjay Mehrotra)以及高通的阿蒙(Cristiano Amon)等。其他高管分別來自花旗集團、奇異航太、萬事達卡、Meta、Visa以及因美納等。