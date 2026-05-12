卡樂B薯片稱油墨供應不穩改黑白包裝　日本政府否認不足（更新）

卡樂B通知供應商由於中東局勢持續緊張，導致印刷油墨和其他原材料的採購不穩定，本月25日起，逐步將主要薯片產品的包裝改為黑白配色。(網上圖片)

【15:30更新】卡樂B今日（12日）發出正式公告有關更換包裝，根據中東局勢導致供應不穩定。為了讓產品穩定供應而作出有關改動。不過在上午，日本內閣官房副官佐藤啟在記者會上，回應有關原料供應問題時表示：「關於印刷油墨或白電油，我們目前還未有收到任何供應短缺的報告。據了解，日本整體的供應量是得到保障。據我了解，相關部門正在了解狀況，並努力與相關企業溝通。以我所知，今日將會聽取有關公司的報告。」

日本傳媒報道，大型零食生產商卡樂B（Calbee）通知供應商，由於中東局勢持續緊張，導致印刷油墨和其他原材料的採購不穩定，公司將從本月25日起，逐步將主要薯片產品的包裝改為黑白配色，直至另行通知。

卡樂B標準包裝上會以橙色或黃色背景展示產品圖片。消息稱，包括招牌「淡鹽味」、「清湯味」、「海藻鹽味」薯片和蝦條等14種產品，將改用黑白包裝，本月25日起逐步實施，彩色包裝售完後就上架。

卡樂B表示，石油供應不穩影響印刷油墨等原料採購不穩定，石油及副產品石腦油供應緊張，強調換包裝不會影響產品質素，有關做法旨在確保供應穩定。卡樂B亦同時表示，取消原定在7月發售「酸忌廉風味」的計劃。

石腦油是生產印刷油墨和塑膠包裝的重要化工原料，日本約40%石腦油由中東進口，另有約40%依賴以中東原油提煉的產品。受霍爾木兹海峽航運受阻等因素影響，石腦油供應緊張，價格近乎翻倍。