103年來首次發現法老王陵 埃及圖特摩斯二世陵墓重見天日

埃及與英國聯合考古團隊發現約3,500年前圖特摩斯二世(King Thutmose II)法老陵墓，是自1922年著名的圖坦卡門(Tutankhamun)陵墓出土以來，再次發現古埃及法老王陵，被形容是近年最重大考古發現之一。
圖特摩斯二世是約3,500年前古埃及第十八王朝(西元前約1550年至1292年)的一位法老，是圖坦卡門法老的祖先。該第十八王朝最後一座出土的王陵，位於埃及南部樂蜀帝王谷附近底比斯山區(Thebes)，由埃及最高古蹟文物委員會和新王國研究基金會組成的埃及與英國聯合考古團隊發現。
器皿碎片刻有圖特摩斯二世名字
埃及旅遊及文物部表示，考古團隊最初於2022年發現陵墓入口，考古學家當時推測入口通往一名王室成員妻子的陵墓，但其後經挖掘，發現部分雪花石膏(alabaster)器皿碎片，上面刻有圖特摩斯二世的名字，並標註他為「已故法老」，同時也刻有其王后哈特謝普蘇特(Queen Hatshepsut)名字。專家根據這些發現確認圖特摩斯二世是墓主。
王后是同父異母妹妹
考古學家指，哈特謝普蘇特是圖特摩斯二世同父異母的妹妹，獲圖特摩斯二世立為第一王后，丈夫去世後由她主持葬禮，後來成為古埃及第一位女法老。其巨大陵墓神殿位於樂蜀的尼羅河西岸，與圖特摩斯二世陵墓相距僅數公里。
墓室遭水淹 文物被移動
考古學家發現，圖特摩斯二世大部分陪葬品在古代曾被移動過，墓室裡已沒有如在圖坦卡門陵墓中發現的黃金面具和金飾等。此外，推測圖特摩斯二世下葬後不久，墓室便遭水淹浸，內部受損，只留下一些雪花石膏碎片，上面刻有古埃及墓葬文書《來世之書》(Book of Amduat)部分內容。一些陪葬家具從陵墓中出土，是歷來首次發現此類陪葬品。
埃及最高古蹟文物委員會秘書長哈立德指，這些考古發現，為研究古埃及第十八王朝歷史等提供了重要的實物證據，是近年最重要的考古發現之一。