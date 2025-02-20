103年來首次發現法老王陵 埃及圖特摩斯二世陵墓重見天日

埃及與英國聯合考古團隊發現約3,500年前圖特摩斯二世(King Thutmose II)法老陵墓，是自1922年著名的圖坦卡門(Tutankhamun)陵墓出土以來，再次發現古埃及法老王陵，被形容是近年最重大考古發現之一。

圖特摩斯二世是約3,500年前古埃及第十八王朝(西元前約1550年至1292年)的一位法老，是圖坦卡門法老的祖先。該第十八王朝最後一座出土的王陵，位於埃及南部樂蜀帝王谷附近底比斯山區(Thebes)，由埃及最高古蹟文物委員會和新王國研究基金會組成的埃及與英國聯合考古團隊發現。

器皿碎片刻有圖特摩斯二世名字

埃及旅遊及文物部表示，考古團隊最初於2022年發現陵墓入口，考古學家當時推測入口通往一名王室成員妻子的陵墓，但其後經挖掘，發現部分雪花石膏(alabaster)器皿碎片，上面刻有圖特摩斯二世的名字，並標註他為「已故法老」，同時也刻有其王后哈特謝普蘇特(Queen Hatshepsut)名字。專家根據這些發現確認圖特摩斯二世是墓主。