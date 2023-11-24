103歲女人瑞悉尼探親返香港 「比澳航還老」獲全機歡迎 家人揭長壽秘訣

一名香港103歲女人瑞在澳洲悉尼探親後，本月3日踏上澳洲航空飛回香港的班機時，獲得機組人員及乘客溫馨拍手熱烈歡迎，澳航指她是載過以來最年長乘客，出生日(1920 年 1 月 1 日)比該航空公司成立日(1920 年 11 月)還早10個月。
1920 年元旦出生 比澳航成立早10個月
現年103歲的曾祖母Ngan Chun Kam於19歲時與丈夫結婚，對方已於1999年去世，二人有6名現時年齡在72至83歲之間的孩子、13位孫子和15位曾孫，她自1979年以來每年都會赴澳洲一次，皆因次子、現年81歲的Dennis與妻子Helen一家均住在悉尼。至於她的兩個女兒住在加拿大，其他3名兒子均在香港與母親同住。
保持開朗忙碌 每天下山買餸
在悉尼探親7周後，她在朋友約翰陪同下踏上澳洲航空回香港的班機，二人乘坐商務艙，機組人員得知她是澳航有史以來最年長乘客後，機長透過廣播將消息公布全機乘客，機艙爆出歡呼聲，全體機組人員亦與婆婆合照留念。澳航還贈送一個裝滿香檳和商品的禮品袋。
長壽秘訣︰開朗和積極
兒媳Helen表示，起初奶奶不知道為何機艙會爆發出歡呼聲，因她不懂英語。直到朋友解釋因她是航空公司載過最年長乘客，「她覺得很特別」。
Helen指奶奶一直非常開朗和忙碌，積極的生活方式是她長壽的主因：「在香港，她住在半山，每天都會下山去街市買餸後回家。」她們期待著明年再迎接她來澳洲。