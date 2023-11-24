103歲女人瑞悉尼探親返香港 「比澳航還老」獲全機歡迎 家人揭長壽秘訣

一名香港103歲女人瑞在澳洲悉尼探親後，踏上澳洲航空飛回香港的班機時，獲得機組人員及乘客溫馨拍手歡迎，澳航指她是載過以來最年長乘客，出生日(1920 年 1 月 1 日)比該航空公司成立日(1920 年 11 月)還早10個月。

一名香港103歲女人瑞在澳洲悉尼探親後，本月3日踏上澳洲航空飛回香港的班機時，獲得機組人員及乘客溫馨拍手熱烈歡迎，澳航指她是載過以來最年長乘客，出生日(1920 年 1 月 1 日)比該航空公司成立日(1920 年 11 月)還早10個月。

1920 年元旦出生 比 澳航成立早 10 個月

現年103歲的曾祖母Ngan Chun Kam於19歲時與丈夫結婚，對方已於1999年去世，二人有6名現時年齡在72至83歲之間的孩子、13位孫子和15位曾孫，她自1979年以來每年都會赴澳洲一次，皆因次子、現年81歲的Dennis與妻子Helen一家均住在悉尼。至於她的兩個女兒住在加拿大，其他3名兒子均在香港與母親同住。