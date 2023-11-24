熱門搜尋:
叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 柯文哲 MIRROR 柳應廷 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-24 11:07:52

103歲女人瑞悉尼探親返香港 「比澳航還老」獲全機歡迎 家人揭長壽秘訣

分享：
一名香港103歲女人瑞在澳洲悉尼探親後，踏上澳洲航空飛回香港的班機時，獲得機組人員及乘客溫馨拍手歡迎，澳航指她是載過以來最年長乘客，出生日(1920 年 1 月 1 日)比該航空公司成立日(1920 年 11 月)還早10個月。

一名香港103歲女人瑞在澳洲悉尼探親後，踏上澳洲航空飛回香港的班機時，獲得機組人員及乘客溫馨拍手歡迎，澳航指她是載過以來最年長乘客，出生日(1920 年 1 月 1 日)比該航空公司成立日(1920 年 11 月)還早10個月。

一名香港103歲女人瑞在澳洲悉尼探親後，本月3日踏上澳洲航空飛回香港的班機時，獲得機組人員及乘客溫馨拍手熱烈歡迎，澳航指她是載過以來最年長乘客，出生日(1920 1 1 )比該航空公司成立日(1920 11 )還早10個月。

1920 年元旦出生澳航成立早10個月

現年103歲的曾祖母Ngan Chun Kam19歲時與丈夫結婚，對方已於1999年去世，二人有6名現時年齡在7283歲之間的孩子、13位孫子和15位曾孫，她自1979年以來每年都會赴澳洲一次，皆因次子、現年81歲的Dennis與妻子Helen一家均住在悉尼。至於她的兩個女兒住在加拿大，其他3名兒子均在香港與母親同住。

一名香港103歲女人瑞在澳洲悉尼探親後，踏上澳洲航空飛回香港的班機時，獲得機組人員及乘客溫馨拍手歡迎 在悉尼探親7周後，她在朋友約翰陪同下踏上澳洲航空回香港的班機，乘坐商務艙，機組人員得知她是澳航有史以來最年長的乘客後，機長透過廣播將消息公布全機乘客，機艙爆出歡呼聲，全體機組人員亦與「婆婆」合照留念。 她自1979年以來每年都會赴澳洲一次，皆因次子、現年81歲的Dennis(右一)與妻子Helen(右二)一家均住在悉尼。 婆婆有13位孫子和15位曾孫 Helen指奶奶一直非常開朗和忙碌，積極的生活方式是她長壽的主因 Helen指奶奶一直非常開朗和忙碌，積極的生活方式是她長壽的主因

保持開朗忙碌   每天下山買餸

在悉尼探親7周後，她在朋友約翰陪同下踏上澳洲航空回香港的班機，二人乘坐商務艙，機組人員得知她是澳航有史以來最年長乘客後，機長透過廣播將消息公布全機乘客，機艙爆出歡呼聲，全體機組人員亦與婆婆合照留念。澳航還贈送一個裝滿香檳和商品的禮品袋。

預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖） 預防心臟病｜限制飲酒量等心臟健康10個要點（am730製圖）

長壽秘訣︰開朗和積極

兒媳Helen表示，起初奶奶不知道為何機艙會爆發出歡呼聲，因她不懂英語。直到朋友解釋因她是航空公司載過最年長乘客，「她覺得很特別」。

Helen指奶奶一直非常開朗和忙碌，積極的生活方式是她長壽的主因：「在香港，她住在半山，每天都會下山去街市買餸後回家。」她們期待著明年再迎接她來澳洲。

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受