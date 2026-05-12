伊朗局勢｜特朗普：美伊停火脆弱「靠維生系統」撐住 消息：華府考慮恢復軍事行動

美國總統特朗普周日(10日)迅速駁回伊朗提出的停戰反方案，指其「完全不能接受」。他周一(11日)形容美伊停火脆弱，「依靠維生系統」撐著，又斥伊朗對美國和平方案的回應「愚蠢」。

特朗普說：「看了他們(伊朗)傳給我們的那堆垃圾後，我甚至沒看完，會說現在是(停火)最脆弱的時刻。」他指，美伊停火正在「依靠維生系統」撐著。

美媒引述消息指，特朗普不滿伊朗的回應，華府現在更認真考慮恢復大規模軍事行動。知情人士指，特朗普對霍爾木茲海峽持續遭封鎖感到不耐煩，同時也認為伊朗領導層內部分裂，導致德黑蘭無法在談判中作出實質讓步。部分美國官員開始質疑，伊朗是否真的願意認真談判。