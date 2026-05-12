伊朗局勢｜特朗普：美伊停火脆弱「靠維生系統」撐住 消息：華府考慮恢復軍事行動

美國總統特朗普周日(10日)迅速駁回伊朗提出的停戰反方案，指其「完全不能接受」。他周一(11日)形容美伊停火脆弱，「依靠維生系統」撐著，又斥伊朗對美國和平方案的回應「愚蠢」。
特朗普說：「看了他們(伊朗)傳給我們的那堆垃圾後，我甚至沒看完，會說現在是(停火)最脆弱的時刻。」他指，美伊停火正在「依靠維生系統」撐著。
美媒引述消息指，特朗普不滿伊朗的回應，華府現在更認真考慮恢復大規模軍事行動。知情人士指，特朗普對霍爾木茲海峽持續遭封鎖感到不耐煩，同時也認為伊朗領導層內部分裂，導致德黑蘭無法在談判中作出實質讓步。部分美國官員開始質疑，伊朗是否真的願意認真談判。
知情者透露，特朗普政府內部已出現不同路線。一派主張採取更強硬手段施壓伊朗重返談判桌，包括進一步發動攻擊來削弱伊朗談判籌碼。另一派則認為，外交途徑仍應保留。
此外，白宮團隊也希望參與幹旋的巴基斯坦對伊朗採取更直接態度。部分官員懷疑，巴基斯坦未充分向伊朗傳達特朗普對談判進展的不滿。消息指，特朗普周一再與白宮團隊討論伊朗局勢，但相信在特朗普啟程訪華前，美方不太可能作出重要決定。
美國日前提出一項重啟談判方案，伊朗周日作出回應，要求結束包括黎巴嫩「所有戰線」的戰爭。以色列持續在黎巴嫩與伊朗支持的伊斯蘭極端武裝組織真主黨交戰。
此外，伊朗還要求戰爭損害賠償，強調其對霍爾木茲海峽的主權，並要求美國結束海軍封鎖、保證不再發動攻擊、解除對伊朗制裁，以及解除對伊朗銷售石油的禁令。特朗普隨即駁回伊朗這些反方案，指其「完全不能接受」。