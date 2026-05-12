男子跳入羅馬許願池暢泳　「盛惠」4.6萬元及面臨終身禁入(有片)

意大利羅馬著名地標、俗稱「許願泉」的特雷維噴泉(Trevi Fountain)，每年都吸引數以萬計遊客參觀，當局基於常有遊客在許願池做出不文明行為，早已定下罰則，惟相關行為仍然禁之不絕。周日(10日)就有一名男遊客光天化日跳入許願池暢泳，最終被處以500歐元罰款，並面臨終身禁止進入特雷維噴泉區域。

綜合報道，事發於10日，涉事男子進入紀念碑內部後，男子隨即跳入池中，從紀念碑的一側游到另一側。羅馬警方迅速趕到現場，雖然男子試圖逃走，但一上水就被警方制服。當局因其行為對其處以500歐元的罰款，亦面臨或者被終身禁止進入特雷維噴泉區域。自今年2月起，遊客必須支付2歐元才能參觀特雷維噴泉，而噴泉歷來都是免費景點。