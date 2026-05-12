男性避孕大突破，研究：暫停精子生產，停藥就恢復。

長年以來，男性避孕方式選擇其實相當有限，但美國康乃爾大學(Cornell University)最新研究發現，科學家成功透過干擾精子生成過程，讓雄性暫時停止產生精子，而且在停藥後還能恢復正常生育能力，後代也沒有異常，為未來男性可逆式避孕藥帶來重大突破。
根據《SciTechDaily》7日報道，研究團隊將目標鎖定在「減數分裂」(Meiosis)過程，這是生殖細胞形成的重要階段，也是人體產生精子與卵子的關鍵機制。研究人員發現一種名為JQ1的小分子抑制劑，能干擾減數分裂前期I這個重要階段，進而阻止精子生成。研究者之一、康乃爾生殖科學中心主任Paula Cohen表示，這次研究最重要的地方，從更早期的減數分裂階段阻止精子形成，被認為是更安全也更可靠的方式，不只是成功阻止精子生成，而是證明這種方式具有可逆性。
研究仍停留在動物實驗階段
研究中，雄性小鼠連續3個星期接受JQ1治療；結果顯示，在用藥期間，小鼠的精子生成完全停止，減數分裂中的關鍵染色體活動也被中斷，代表精子無法正常形成；當研究團隊停止治療後，小鼠身體逐漸恢復正常；約6個星期後，大部分減數分裂功能重新恢復，精子生成也回到正常狀態，研究人員接著讓這些小鼠繁殖，結果證實牠們依然具備生育能力，而且後代健康、能正常繁殖。不過，研究仍停留在動物實驗階段，Paula亦坦言，JQ1本身仍存在神經系統副作用，並不適合直接成為人體藥物，未來研究重點將是尋找更安全、專一性更高的新型化合物。她續說，如果未來在人類研究中同樣有效，這種技術可能發展成每3個月施打一劑的男性避孕針，甚至是透過貼片方式持續維持效果。