男性避孕大突破，研究：暫停精子生產，停藥就恢復。

長年以來，男性避孕方式選擇其實相當有限，但美國康乃爾大學(Cornell University)最新研究發現，科學家成功透過干擾精子生成過程，讓雄性暫時停止產生精子，而且在停藥後還能恢復正常生育能力，後代也沒有異常，為未來男性可逆式避孕藥帶來重大突破。

根據《SciTechDaily》7日報道，研究團隊將目標鎖定在「減數分裂」(Meiosis)過程，這是生殖細胞形成的重要階段，也是人體產生精子與卵子的關鍵機制。研究人員發現一種名為JQ1的小分子抑制劑，能干擾減數分裂前期I這個重要階段，進而阻止精子生成。研究者之一、康乃爾生殖科學中心主任Paula Cohen表示，這次研究最重要的地方，從更早期的減數分裂階段阻止精子形成，被認為是更安全也更可靠的方式，不只是成功阻止精子生成，而是證明這種方式具有可逆性。