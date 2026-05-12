33歲男登山遭熊咬死　給父錄音留言慘變遺言

進入春夏季，熊襲人類事件頻生，不限於日本，美國近日亦發生不幸事件。美國冰川國家公園(Glacier National Park)日前發生近28年來首宗熊攻擊人類致命事故，一名33歲男子獨自登山期間，遭遇熊襲擊而死，他生前傳給父親的一段留言，如今成為他留給家人的遺言。
綜合報道，事發於當地6日，33歲的天主教執事Anthony Pollio在冰川國家公園的布朗山步道健行後失去聯絡。其家人通報求助後，巡邏員在步道起點4公里處發現了Anthony的遺體，位置就在距離步道15米的樹林中。巡邏員指出，Anthony身上的傷勢與熊類撕咬的攻擊痕跡高度吻合，初步研判是遇熊襲致死，目前相關單位還在持續調查事發原因，並尋找攻擊Anthony的熊隻去向。今次是冰川國家公園自1998年以來、時隔28年再發生熊襲人類致命事件，而園區上一次發生熊隻傷人事件則是2025年8月。
死者父親：兒子是經驗豐富獵人 料遭熊背後偷襲
Anthony的父親Arthur悲痛表示，Anthony遇難之前曾經留言給他，語音內容是Anthony一邊喘著氣爬山，一邊向父親分享看到的沿途景色與旅程內容，最後還向父親表達「愛你」，如今錄音卻成為家人對他最後的回憶。Arthur說，兒子是個「無所畏懼」的人，遇難前正在進行兩個星期的公路旅行，還是個經驗豐富的獵人，他推測，Anthony可能遭遇熊隻從背後偷襲才會完全無法反應過來就遇難。