33歲男登山遭熊咬死　給父錄音留言慘變遺言

進入春夏季，熊襲人類事件頻生，不限於日本，美國近日亦發生不幸事件。美國冰川國家公園(Glacier National Park)日前發生近28年來首宗熊攻擊人類致命事故，一名33歲男子獨自登山期間，遭遇熊襲擊而死，他生前傳給父親的一段留言，如今成為他留給家人的遺言。

綜合報道，事發於當地6日，33歲的天主教執事Anthony Pollio在冰川國家公園的布朗山步道健行後失去聯絡。其家人通報求助後，巡邏員在步道起點4公里處發現了Anthony的遺體，位置就在距離步道15米的樹林中。巡邏員指出，Anthony身上的傷勢與熊類撕咬的攻擊痕跡高度吻合，初步研判是遇熊襲致死，目前相關單位還在持續調查事發原因，並尋找攻擊Anthony的熊隻去向。今次是冰川國家公園自1998年以來、時隔28年再發生熊襲人類致命事件，而園區上一次發生熊隻傷人事件則是2025年8月。