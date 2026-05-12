熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-May-12 14:00
更新：2026-May-12 14:00

特朗普：認真考慮讓委內瑞拉成為美國第51州 委國代理總統：從未考慮接受

分享：
委內瑞拉代理總統羅德里格斯

委內瑞拉代理總統羅德里格斯。(資料圖片)

adblk4

美國總統特朗普表示，正「認真」考慮讓委內瑞拉成為美國第51州。對此，委內瑞拉代理總統羅德里格斯周一(11日)回應稱，委內瑞拉政府「從未」有這方面的考慮。

羅德里格斯出席完海牙國際法院聽證會後對媒體表示，有關委內瑞拉成為美國第51州的提議，「從未被考慮過」。她表示：「若說委內瑞拉人民有甚麼共同特質，那就是我們珍惜本國的獨立歷史，也敬愛爭取獨立的英雄人物。」

美國今年1月3日晚突襲委內瑞拉，生擒時任總統馬杜羅，特朗普其後多次宣稱已控制這個富含石油的南美國家。他周一對霍士新聞表示，正「認真」考慮讓委內瑞拉成為美國第51州。3月時，他曾在自家社交平台Truth Social發文：「委內瑞拉最近好事不斷！不曉得這是甚麼魔法？建立新州份，第51州，有人想嗎？」

adblk5
特朗普 委內瑞拉代理總統羅德里格斯

被問及委內瑞拉會否成為美國其中一州時，羅德里格斯強調，政府正推動與美國的「外交合作議程」。接替馬杜羅執政後，羅德里格斯政府今年3月恢復中斷7年的美委外交關係，但也面臨特朗普要求取得委內瑞拉龐大石油資源的巨大壓力。

特朗普多次讚揚羅德里格斯推動委內瑞拉改革，並對美國等外國企業開放礦業和石油產業市場。此外，羅德里格斯也推動通過特赦法，讓數百名政治犯獲釋，但仍有約500人被囚禁。

六合彩十大幸運投注站｜數據截至2026年1月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2026年1月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2026年1月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2026年1月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2026年1月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2026年1月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2026年1月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2026年1月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2026年1月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2026年1月30日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜數據截至2026年1月30日（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務