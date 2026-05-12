特朗普：認真考慮讓委內瑞拉成為美國第51州 委國代理總統：從未考慮接受

美國總統特朗普表示，正「認真」考慮讓委內瑞拉成為美國第51州。對此，委內瑞拉代理總統羅德里格斯周一(11日)回應稱，委內瑞拉政府「從未」有這方面的考慮。

羅德里格斯出席完海牙國際法院聽證會後對媒體表示，有關委內瑞拉成為美國第51州的提議，「從未被考慮過」。她表示：「若說委內瑞拉人民有甚麼共同特質，那就是我們珍惜本國的獨立歷史，也敬愛爭取獨立的英雄人物。」

美國今年1月3日晚突襲委內瑞拉，生擒時任總統馬杜羅，特朗普其後多次宣稱已控制這個富含石油的南美國家。他周一對霍士新聞表示，正「認真」考慮讓委內瑞拉成為美國第51州。3月時，他曾在自家社交平台Truth Social發文：「委內瑞拉最近好事不斷！不曉得這是甚麼魔法？建立新州份，第51州，有人想嗎？」