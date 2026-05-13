幼發拉底河陷乾涸危機　呼應《聖經》末日預言惹熱議

流經土耳其、敘利亞與伊拉克的幼發拉底河（Euphrates River）近年水位持續大幅下降，科學界警告當地恐面臨嚴重生態與人道危機，而部分宗教人士則將此現象與《聖經》中的「末日預言」聯想，引發國際關注。

根據《紐約郵報》報道，幼發拉底河全長約2,800公里，是古代的重要水源，被譽為人類文明搖籃之一，古巴比倫與多個古文明皆發源於此。然而近年因氣候變遷、長期乾旱以及地下水過度抽取，河川水量持續減少。

末日戰爭「哈米吉多頓」

美國太空總署（NASA）早在2013年研究便指出，底格里斯河與幼發拉底河流域在2003年至2009年間，共流失約1億1700萬英畝呎淡水，相當於整個死海的水量。研究認為，地下水過度抽取與氣候變遷造成的乾旱，是主要原因。