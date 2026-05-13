美國新郎大婚酒後起爭執　開車撞死伴郎被判囚30年

美國密歇根州一名24歲男子，因在婚禮大喜之日當天在酒後與伴郎發生爭執，竟駕車高速衝撞對方致死，他於當地時間11日被法院判處至少30年監禁。

辯：被告並非蓄意犯案

根據《美聯社》等美媒，被告希拉（James Shirah）於2024年8月30日與科利爾（Savanah Collier）完婚，並在一處住宅舉行慶祝活動。希拉當晚在弗林特（Flint）駕駛SUV，撞上29歲的伴郎兼摯友泰勒（Terry Taylor Jr.），導致後者重傷不治身亡。泰勒此前與科利爾有爭執，然後再和希拉爆發衝突。

儘管希拉的辯護律師主張被告並非蓄意犯案，但檢方認為，被告當時曾離開現場，之後有時間冷靜思考，但他又返回現場並開車撞向泰勒。