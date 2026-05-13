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國際
出版：2026-May-13 12:45
更新：2026-May-13 12:45

美國新郎大婚酒後起爭執　開車撞死伴郎被判囚30年

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5月11日星期一，希拉被判處至少30年監禁。（圖／美聯社）

5月11日星期一，希拉被判處至少30年監禁。（圖／美聯社）

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美國密歇根州一名24歲男子，因在婚禮大喜之日當天在酒後與伴郎發生爭執，竟駕車高速衝撞對方致死，他於當地時間11日被法院判處至少30年監禁。

辯：被告並非蓄意犯案

根據《美聯社》等美媒，被告希拉（James Shirah）於2024年8月30日與科利爾（Savanah Collier）完婚，並在一處住宅舉行慶祝活動。希拉當晚在弗林特（Flint）駕駛SUV，撞上29歲的伴郎兼摯友泰勒（Terry Taylor Jr.），導致後者重傷不治身亡。泰勒此前與科利爾有爭執，然後再和希拉爆發衝突。

儘管希拉的辯護律師主張被告並非蓄意犯案，但檢方認為，被告當時曾離開現場，之後有時間冷靜思考，但他又返回現場並開車撞向泰勒。

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被告希拉（James Shirah）與科利爾（Savanah Collier）

「我希望法院從重判罰」

希拉於今年4月對二級謀殺罪及其他罪名表示「不抗辯」（no contest）。他在法庭上表示：「我這一生能做的只有不斷表達歉意與悔恨⋯⋯我將永遠為此感到抱歉。」被害者的親屬在宣判前說：「我希望法院從重判罰」。

法官漢尼布爾（Khary Hanible）在宣判時直言：「希拉先生，我認為你不是罪犯，但你確實是一個殺人犯。」根據判決，希拉將在服刑滿30年後方可申請假釋。希拉的妻子科利爾將於5月底因涉嫌充當共犯而接受判刑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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