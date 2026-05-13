特朗普染藍林肯紀念堂倒影池　被指破壞文物及利益輸送

美國總統特朗普推動翻修華府著名地標「林肯紀念堂倒影池（Reflecting Pool）」的工程，引發巨大爭議。由於工程將原本灰色池底改漆為鮮藍色，美國歷史景觀保護團體已正式提告，要求法院下令停止施工。
根據外媒報道，位於華盛頓國家廣場（National Mall）的林肯紀念堂倒影池，是美國最具代表性的歷史景點之一，長年以灰黑色池底營造鏡面反射效果，可映照林肯紀念堂與華盛頓紀念碑景觀。
非營利組織提起訴訟
然而特朗普政府近期推動翻修工程，將池底改塗上名為「American Flag Blue（美國國旗藍）」的工業塗層。特朗普表示，此舉是為了改善長年漏水與藻類問題，並讓景觀更加「美麗與壯觀」。白宮指出，倒影池多年來存在滲漏與水質惡化問題，因此決定全面翻修。特朗普甚至親自前往施工現場視察，並在社交媒體分享AI生成的藍色倒影池模擬圖。
不過，美國非營利組織「文化景觀基金會（The Cultural Landscape Foundation）」認為，此舉已嚴重破壞歷史景觀原貌，因此向華盛頓聯邦法院提起訴訟。
訴狀指出，倒影池自1920年代建成以來，灰黑色池底便是設計核心，目的是營造莊嚴、沉靜與深邃的視覺效果。如今改成鮮藍色後，整體風格更像「度假村或主題樂園」，破壞國家紀念地的歷史氛圍。
原告同時指控，美國內政部與國家公園管理局（NPS）在施工前，未依《國家歷史保存法》完成必要審查程序，也未徵詢文化保存團體與專家意見。
報道指出，該工程原先宣稱預算僅約180萬美元（約1,409萬港元），但後續合約金額已上升至超過1,300萬美元（約1.02億港元），引發外界質疑。部分媒體還揭露，承包商Atlantic Industrial Coatings曾與特朗普旗下高爾夫球場有合作關係，而此次工程採「無競標合約」方式進行。
特朗普推動「美化華府」政策
特朗普政府則反駁，強調新塗層能提升倒影效果，並搭配新型臭氧奈米氣泡過濾系統改善水質與藻類問題。內政部聲稱，藍色池底將能更清楚反射林肯紀念堂與華盛頓紀念碑景觀。
這宗爭議目前已成為美國輿論焦點，也被視為特朗普推動「美化華府」政策的重要象徵之一。除了倒影池工程外，特朗普近期還推動白宮東翼改建、國家廣場大型紀念建設等多項計劃，同樣引發法律與文化保存爭議。
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