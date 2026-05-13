特朗普染藍林肯紀念堂倒影池　被指破壞文物及利益輸送

美國總統特朗普推動翻修華府著名地標「林肯紀念堂倒影池（Reflecting Pool）」的工程，引發巨大爭議。由於工程將原本灰色池底改漆為鮮藍色，美國歷史景觀保護團體已正式提告，要求法院下令停止施工。

根據外媒報道，位於華盛頓國家廣場（National Mall）的林肯紀念堂倒影池，是美國最具代表性的歷史景點之一，長年以灰黑色池底營造鏡面反射效果，可映照林肯紀念堂與華盛頓紀念碑景觀。

非營利組織提起訴訟

然而特朗普政府近期推動翻修工程，將池底改塗上名為「American Flag Blue（美國國旗藍）」的工業塗層。特朗普表示，此舉是為了改善長年漏水與藻類問題，並讓景觀更加「美麗與壯觀」。白宮指出，倒影池多年來存在滲漏與水質惡化問題，因此決定全面翻修。特朗普甚至親自前往施工現場視察，並在社交媒體分享AI生成的藍色倒影池模擬圖。