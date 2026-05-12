BBC：美國丹麥自1月起秘密談判 擬在格陵蘭增設3美軍基地

英國廣播公司(BBC)引述多名知情官員報道，美國一直與丹麥進行定期談判，圖擴大美國在格陵蘭的軍事部署，雙方談判在最近數月取得進展。消息稱，自1月中以來，雙方已會談至少5次。

報道指，美國官員正尋求在格陵蘭南部增設3個新軍事基地。與此同時，華府正努力化解總統特朗普威脅要以武力奪取格陵蘭引發的外交危機。格陵蘭屬於丹麥半自治領土。

特朗普在1月曾表示，美國應該「擁有」格陵蘭，以防止俄羅斯或中國奪取；這可以透過「簡單方式」或「強硬的方式」來實現。