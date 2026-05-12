BBC：美國丹麥自1月起秘密談判 擬在格陵蘭增設3美軍基地

英國廣播公司(BBC)引述多名知情官員報道，美國一直與丹麥進行定期談判，圖擴大美國在格陵蘭的軍事部署，雙方談判在最近數月取得進展。消息稱，自1月中以來，雙方已會談至少5次。
報道指，美國官員正尋求在格陵蘭南部增設3個新軍事基地。與此同時，華府正努力化解總統特朗普威脅要以武力奪取格陵蘭引發的外交危機。格陵蘭屬於丹麥半自治領土。
特朗普在1月曾表示，美國應該「擁有」格陵蘭，以防止俄羅斯或中國奪取；這可以透過「簡單方式」或「強硬的方式」來實現。
白宮證實，華府正與格陵蘭和丹麥進行高層會談，但拒絕透露談判細節。一名白宮官員告訴BBC，華府對談判朝著正確方向發展，感到非常樂觀。
丹麥早前表示願意討論在格陵蘭增設美軍基地，外交部也證實正與美國談判。消息指，美國官員向丹麥提出，將3個新軍事基地指定為美國領土。
官員告訴BBC，這些美軍基地將設於格陵蘭南部，主要負責監控格陵蘭—冰島—英國(GIUK)面臨的北大西洋海域，掌握中俄可能進行的海上活動。
消息指，美國與丹麥暫未達成協議，最終的基地數量亦可能有變。其中一個新基地可能設在納薩爾蘇瓦克(Narsarsuaq)，位於一個設有小型機場的前美軍基地舊址上。
這項與丹麥的談判由國務院高級官員尼達姆領導，任務是制定一項既能滿足特朗普，又能尊重丹麥保護國家邊界紅線的協議。消息稱，自1月中以來，雙方已會面至少5次，除了尼達姆，還有丹麥駐美大使Jesper Sorensen及格陵蘭駐美最高外交官Jacob Isbosethsen參與談判。