日本去年度熊出沒5萬宗創新高 捕獲逾1.4萬野熊 為前年度近3倍

《讀賣新聞》、共同社報道，在這之前，熊出沒最多宗數的紀錄為2023年度的2萬4,348宗，2025年4月1日至今年3月31日為止的2025年度，此數字攀升至2023年度的逾2倍。

日本環境省周一(11日)公布的初步統計顯示，2025年度熊出沒宗數高達5萬776宗，創2009年度開始統計以來新高，而這年度捕獲熊隻數為1萬4,720頭，為現行彙整方式2006年度實施以來新高。

值得注意的是，上述統計不包括未公布數據的北海道，以及沒有熊棲息的沖繩縣。

另外，日本2025年度捕獲熊隻數量激增，為2024年度的近3倍。被捕獲的1萬4,720隻熊當中，99%以上，即1萬4,601隻熊被撲殺。

環境省上月公布，2025年度238人遭野熊襲擊，其中13人死亡，受傷與死亡數字均創新高。就在4月1日開始的2026年度，4月岩手縣紫波町一名女子遭熊隻襲擊而喪命。環境省官員呼籲，「在熊出沒個案較多的地區，民眾應注意地方政府發布的相關資訊」。

岩手放送報道，除了紫波町事件，岩手縣一名69歲婦人本月6日進山區採摘野菜，之後失蹤，翌日被發現伏屍山區。警方調查發現，婦人死因是出血性休克，遺體頭部及臉部均有被動物抓傷的痕跡，因此研判婦人可能遭野熊襲擊致死。這是岩手縣今年第二宗民眾遇熊襲致死個案。