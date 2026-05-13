美國男哈佛大學附近開60槍　擊中多輛汽車兩人重傷

美國麻薩諸塞州劍橋市（Cambridge）鄰近哈佛大學與麻省理工學院的紀念大道（Memorial Drive），當地時間11日發生大規模槍擊案。一名持突擊步槍的男子邊走邊朝車輛瘋狂掃射，造成2人重傷。槍手最後被警方與一名合法持槍的民眾聯手開槍制伏，目前在醫院接受治療。

推着嬰兒車倉皇逃命

根據《合眾國際社》（UPI），檢方在當晚的記者會上指出，案發時間約在當地下午1時，來自波士頓的46歲嫌犯布朗（Tyler Brown）沿著查爾斯河畔（Charles River）旁的紀念大道中央往東走，並朝行經車輛胡亂掃射。兩名男性司機分別在不同車輛內中彈，其中一人為叫車平台司機。