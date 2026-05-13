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國際
出版：2026-May-13 11:15
更新：2026-May-13 11:15

美國男哈佛大學附近開60槍　擊中多輛汽車兩人重傷

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5月11日，美國麻州劍橋市，槍手被制伏後警方對其進行救治。（圖／路透社）

5月11日，美國麻州劍橋市，槍手被制伏後警方對其進行救治。（圖／路透社）

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美國麻薩諸塞州劍橋市（Cambridge）鄰近哈佛大學與麻省理工學院的紀念大道（Memorial Drive），當地時間11日發生大規模槍擊案。一名持突擊步槍的男子邊走邊朝車輛瘋狂掃射，造成2人重傷。槍手最後被警方與一名合法持槍的民眾聯手開槍制伏，目前在醫院接受治療。

推着嬰兒車倉皇逃命

根據《合眾國際社》（UPI），檢方在當晚的記者會上指出，案發時間約在當地下午1時，來自波士頓的46歲嫌犯布朗（Tyler Brown）沿著查爾斯河畔（Charles River）旁的紀念大道中央往東走，並朝行經車輛胡亂掃射。兩名男性司機分別在不同車輛內中彈，其中一人為叫車平台司機。

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檢方稱，槍手共開了超過60槍，造成至少12輛車中彈。槍響當下，現場民眾四散奔逃，有人躲進車底避難，也有人推着嬰兒車倉皇逃命。

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前海軍陸戰隊員助警制伏

警員到場後，槍手仍持續開火，甚至擊中警方巡邏車。最後，一名警員與一名合法持槍的前海軍陸戰隊員開槍制伏了布朗。布朗四肢多處中彈，目前在警方戒護下住院。檢方預計以2項持武器意圖謀殺罪及多項槍枝相關罪名起訴他，並不排除追加其他指控。

劍橋市長西迪基（Sumbul Siddiqui）對警方與第一線救援人員迅速應對「深表感激」，並向傷者與所有受到槍擊事件影響的民眾表達慰問。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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