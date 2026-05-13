科學家稱全球山火破紀錄　厄爾尼諾料5月回歸再加劇

氣候變遷導致全球山火災情創下歷史紀錄。「世界氣候歸因組織」（WWA）統計，今年前4個月各地發生的山火燒毀超過1.5億公頃土地。科學家12日警告，隨着北半球夏季到來與厄爾尼諾現象（El Nino）發威，情況將進一步惡化，「前所未有」的極端高溫即將來臨。 根據《路透社》，倫敦帝國學院（Imperial College London）專家、同時也是WWA成員的基平（Theodore Keeping）稱：「在全球許多地區的山火季節尚未全面來臨之際，這般快速的火災蔓延，加上預測中的厄爾尼諾現象，意味我們正面臨特別嚴峻的一年。」

極端降雨與極端乾旱 據統計，今年以來非洲已有高達8,500萬公頃土地遭山火焚毀，較先前6,900萬公頃的紀錄增加23%。基平指，非洲異常頻繁的火災活動來自極端降雨與極端乾旱間的快速轉變。前一個生長季的大量降雨導致草類生長，進而助長近幾個月因乾旱與高溫引發的大草原山火。 亞洲同樣嚴峻，山火今年已燒毀約4,400萬公頃土地，較2014年的創下的紀錄增加近40%，印度、緬甸、泰國、寮國與中國首當其衝。

釀洪水及推高全球氣溫 基平警告，隨着厄爾尼諾現象將增加澳洲、加拿大、美國及亞馬遜雨林地區發生嚴重乾旱與高溫的可能性，山火風險恐在年底前進一步惡化。他強調：「若今年稍後真的發生強烈厄爾尼諾現象，有害的極端火災風險恐是近年來看過最高的。」 世界氣象組織（WMO）上月宣布，厄爾尼諾現象預計在5月回歸。WMO警告，厄爾尼諾現象可能導致澳洲、印尼以及南亞部分地區出現乾旱，同時也可能讓其他地區發生洪水，並推高全球氣溫。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章