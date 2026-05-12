德州檢察長控告Netflix違法追蹤用戶觀看習慣及偏好 並使用技術致青少年上癮

美國德州檢察長周一(11日)對影音串流平台Netflix提出訴訟，指控其不當收集用戶數據，同時平台的設計，容易令年輕觀眾上癮。

屬共和黨的德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)向達拉斯地區法院提交59頁的入稟狀，開頭寫道：「當你在看Netflix時，Netflix也在看著你。」

帕克斯頓就這宗訴訟發聲明，內容把Netflix描述為監視德州兒童和消費者的「巨大數據庫」，在其中追蹤並記錄用戶的觀看習慣、偏好以及「其他敏感的行為數據」。

訴訟指控，Netflix將這些數據提供給廣告商，以便廣告商能更精準地鎖定公司的訂閱者。此外，Netflix亦被指控採用會讓年輕觀眾對Netflix平台上癮的技術，包括在預設設定下啟動的「自動播放」功能，且包括兒童帳號，即是一個節目結束後，另一集就會自動開始播放。