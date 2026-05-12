德州檢察長控告Netflix違法追蹤用戶觀看習慣及偏好 並使用技術致青少年上癮

美國德州檢察長周一(11日)對影音串流平台Netflix提出訴訟，指控其不當收集用戶數據，同時平台的設計，容易令年輕觀眾上癮。
屬共和黨的德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)向達拉斯地區法院提交59頁的入稟狀，開頭寫道：「當你在看Netflix時，Netflix也在看著你。」
帕克斯頓就這宗訴訟發聲明，內容把Netflix描述為監視德州兒童和消費者的「巨大數據庫」，在其中追蹤並記錄用戶的觀看習慣、偏好以及「其他敏感的行為數據」。
訴訟指控，Netflix將這些數據提供給廣告商，以便廣告商能更精準地鎖定公司的訂閱者。此外，Netflix亦被指控採用會讓年輕觀眾對Netflix平台上癮的技術，包括在預設設定下啟動的「自動播放」功能，且包括兒童帳號，即是一個節目結束後，另一集就會自動開始播放。
包括社交媒體和其他有強大網絡影響力企業在內的許多公司，都成為訴訟目標，它們被控暗中追蹤用戶並將產生的數據出售給第三方，第三方將這些數據用於廣告。
Netflix發聲明回應表示：「此訴訟毫無根據，且基於不準確及扭曲的資訊而提出。」聲明強調，「Netflix認真看待我們會員的私隱，並在我們營運的每個地方都遵守私隱與數據保護法規。」
德州這宗訴訟要求法院頒布禁制令，禁止Netflix在訴訟期間收集或披露消費者數據。此外，檢方尋求對Netflix每一次違反德州《欺詐貿易行為法》的行為，處以最高1萬美元(約7.8萬港元)民事罰款。