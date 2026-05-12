AI實驗｜聊天機械人Gemini任咖啡店長 訂購3000雙手套6000包餐紙巾

瑞典一間實驗咖啡店表面看來與一般店無異，沖咖啡和落單由店員負責，但幕後管理的原來是Google研發的生成式AI聊天機械人Gemini。美國三藩市初創公司Andon Labs「委任」名叫Mona的人工智能(AI)代理人管理位於瑞典首都斯德哥爾摩、與公事同名的咖啡店Andon Café。Mona由Gemini運行，負責店舖的各樣商業管理，從招聘員工至管理庫存。該咖啡在Mona經營下目前入不敷支，它有不少「敗家」舉動，包括訂購3,000雙膠手套和6,000包餐紙巾。

AI代理人搞唔掂採購

美聯社稱，Andon Café於4月中開始營業，錄得逾5,700美元(約4.4萬港元)銷售額，而原本的約2.1萬美元(約16.38萬港元)創業資金只剩不到5,000美元(約3.9萬港元)；大部分資金用於建立舖面，希望最終能夠收支平衡並獲盈利。不少顧客因好奇光顧，他們可於店內拿起電話向Mona發問。有顧客稱，樂於體驗新嘗試，而且該店咖啡不錯。Andon Labs技術人員Hanna Petersson表示，他們給予Mona一些基本指令提示，要求它嘗試令咖啡店有盈利、以友善及隨和風格經營，以及自行找出營運詳細資料，若有需要可要求新工具。