AI實驗｜聊天機械人Gemini任咖啡店長 訂購3000雙手套6000包餐紙巾

瑞典一間實驗咖啡店表面看來與一般店無異，沖咖啡和落單由店員負責，但幕後管理的原來是Google研發的生成式AI聊天機械人Gemini。美國三藩市初創公司Andon Labs「委任」名叫Mona的人工智能(AI)代理人管理位於瑞典首都斯德哥爾摩、與公事同名的咖啡店Andon Café。Mona由Gemini運行，負責店舖的各樣商業管理，從招聘員工至管理庫存。該咖啡在Mona經營下目前入不敷支，它有不少「敗家」舉動，包括訂購3,000雙膠手套和6,000包餐紙巾。
AI代理人搞唔掂採購
美聯社稱，Andon Café於4月中開始營業，錄得逾5,700美元(約4.4萬港元)銷售額，而原本的約2.1萬美元(約16.38萬港元)創業資金只剩不到5,000美元(約3.9萬港元)；大部分資金用於建立舖面，希望最終能夠收支平衡並獲盈利。不少顧客因好奇光顧，他們可於店內拿起電話向Mona發問。有顧客稱，樂於體驗新嘗試，而且該店咖啡不錯。Andon Labs技術人員Hanna Petersson表示，他們給予Mona一些基本指令提示，要求它嘗試令咖啡店有盈利、以友善及隨和風格經營，以及自行找出營運詳細資料，若有需要可要求新工具。
在成立咖啡店過程中，Mona辦理了電力和互聯網服務的合約，也取得食品及戶外座位的牌照。它之後於LinkedIn刊登招聘員工廣告，也為麵包和烘焙食物的每天供貨與批發商定下合作。Mona與員工的溝通則透過即時軟件Slack接發訊息。報道提到，目前咖啡店營運主要問題是庫存採購，Mona為了一間細小咖啡店，訂購了6,000包餐紙巾、4套急救工具箱及3,000雙膠手套，還有店內餐點不會用到的罐頭番茄。它有時也訂購了過量的麵包，以及錯過麵包店的每日交貨期限，導致店舖暫停供應三文治。Petersson指，造成有關採購問題可能與AI助理有限的「上下文窗口」(context window)有關，可解作其大腦容量不夠；舊的訂單超出其「上下文窗口」容量，忘記已採購有關物品。
被AI搶飯碗？咖啡師：要擔心的是中層管理人員
專家擔心有關AI實驗打開了「潘朵拉的盒子」，由AI控制店舖可導致很多問題，例如顧客食物中毒，誰人負責；假如沒有設立必要的組織架構和忽視這些問題，將對公眾、社會、環境及企業造成損害，問題是大家是否重視這些負面影響。Petersson表示，AI在日後將是社會重要一部分，所以Andon Labs進行有關實驗，以觀察由AI僱用員工及經營生意產生的道德問題。Andon Café的咖啡師Kajetan Grzelczak表示，目前並不擔心其工作會被AI取代，要擔心的是公司中層職員，他們負責管理。