特朗普80歲生日將再體檢　年初手背瘀青惹健康疑慮

白宮宣布，美國總統特朗普將於本月26日前往華特·里德國家軍事醫療中心（WRNMMC），接受醫療及牙科檢查。這將是特朗普重返白宮以來第4次公開的醫療檢查行程，白宮將此稱為年度體檢與常規預防保健。此次健檢安排在特朗普結束訪問中國的行程後約10天進行。 根據《美聯社》，特朗普將在下個月迎來80歲生日，為美國史上當選年紀最大的總統。他的健康狀況長期以來受到關注，以至於特朗普曾坦言後悔在去年進行心臟和腹部影像檢查，因為此舉引發外界對其健康狀況的疑慮。

「完全適合」擔任三軍統帥 特朗普以前長期攻擊前總統拜登的年齡與健康狀況，並多次強調自身狀況良好。他11日在白宮橢圓形辦公室稱，自己現在的感覺與50年前相同：「我真的感覺完全一樣，我不知道為甚麼，這不是因為我吃最健康的食物」。上周，他曾打趣談及自己的運動習慣，聲稱每天最多鍛鍊大約1分鐘。 特朗普的醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）在去年4月，評定體檢顯示，特朗普「完全適合」擔任三軍統帥。巴巴貝拉稱，與2020年相比，特朗普的體重已減輕20磅，當時他的體重已接近肥胖標準。

數月後，特朗普因發現下肢出現「輕微腫脹」而進行另一次檢查。白宮醫療團隊檢查發現，特朗普患有「慢性靜脈功能不全」，這是老年人常見病症，會導致血液在靜脈中積聚。 慢性靜脈功能不全 白宮發言人當時還針對特朗普手背上的瘀青進行說明，稱是由於特朗普頻繁握手和服用阿斯匹靈造成的刺激所致。特朗普自曝服用阿斯匹靈以降低心臟病和中風風險。 之後在10月，特朗普進行了白宮稱為「半年度體檢」的醫療檢查，期間他還接種了年度流感疫苗和COVID-19加強針疫苗。他後來向美媒透露，自己在當月還接受了心臟和腹部的高級影像檢查，作為預防性篩查的一部分。