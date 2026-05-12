漢坦病毒疑現「第三代」傳播 意國男疑染疫 曾與女死者同機 病毒是否變種未明

從郵輪洪迪亞斯號(MV Hondius)爆出的漢坦病毒連環個案，可能出現令人憂慮的新發展，首宗疑似「第三代」感染個案浮現，但仍尚待證實。一名意大利男子與早前因感染病毒死亡的荷蘭女子曾同機，據報近日出現病徵須接受化驗，引發外界關注病毒傳播能力是否出現變化，甚至可能已變種。

被丈夫傳染女子 離世前曾登上阿姆斯特丹航班

該名25歲男子來自意大利南部卡拉布里亞，4月25日與另外3名意大利人乘搭由約翰內斯堡飛往阿姆斯特丹的航班，其間與該名69歲女子同機。該名女子為早前爆發疫情的郵輪乘客，當時已出現嚴重病徵，登上飛往阿姆斯特丹的航班後，因病情惡化，最終在起飛前被請離機，之後送院並於4月26日不治。她的70歲丈夫早於約兩周前死亡，被視為「零號病人」，而她則是「二代感染」個案。當局已把該名25歲男子，以及上述另外3名意大利人列為密切接觸者並安排隔離。