漢坦病毒疑現「第三代」傳播 意國男疑染疫 曾與女死者同機 病毒是否變種未明

從郵輪洪迪亞斯號(MV Hondius)爆出的漢坦病毒連環個案，可能出現令人憂慮的新發展，首宗疑似「第三代」感染個案浮現，但仍尚待證實。一名意大利男子與早前因感染病毒死亡的荷蘭女子曾同機，據報近日出現病徵須接受化驗，引發外界關注病毒傳播能力是否出現變化，甚至可能已變種。
被丈夫傳染女子 離世前曾登上阿姆斯特丹航班
該名25歲男子來自意大利南部卡拉布里亞，4月25日與另外3名意大利人乘搭由約翰內斯堡飛往阿姆斯特丹的航班，其間與該名69歲女子同機。該名女子為早前爆發疫情的郵輪乘客，當時已出現嚴重病徵，登上飛往阿姆斯特丹的航班後，因病情惡化，最終在起飛前被請離機，之後送院並於4月26日不治。她的70歲丈夫早於約兩周前死亡，被視為「零號病人」，而她則是「二代感染」個案。當局已把該名25歲男子，以及上述另外3名意大利人列為密切接觸者並安排隔離。
目前所有已確認個案均與洪迪亞斯號郵輪有關，尚未出現未曾登船人士確診，亦未有證據顯示病毒已在社區擴散。但一旦該名意大利男子最終確診，意味病毒可能已由第二代感染，進一步擴展至第三代，即由患者接觸者再傳染他人，情況令人關注。
法國布列塔尼亦同日出現一宗接觸個案，一名曾與郵輪乘客接觸的人士已被送院檢查。當地官員強調目前屬單一個案，風險可控，呼籲毋須恐慌。法國衛生部長指，目前該病毒仍有不少未知之處，包括是否已出現變種。世衛總幹事譚德塞稱，由於漢坦病毒潛伏期長，未來數星期可能出現更多個案，但暫未見大規模爆發跡象。有專家指出，第二代感染平均需約22日才出現病徵，推算若出現第三代傳播，相關個案或於5月中旬開始浮現。若之後持續出現新增病例，或反映病毒傳播鏈已進一步延伸。
至今11宗個案 大部分為可傳人「安第斯病毒株」
世衛早前表示，今輪疫情涉及漢坦病毒中可人傳人的「安第斯病毒株」(Andes virus)。西班牙衛生部門周二公布，一名由郵輪撤離的乘客檢測呈陽性。連同早前個案，至今錄得最少11宗感染，大部分已確認屬安第斯病毒。