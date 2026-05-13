特朗普今率17名企業高層訪華 馬斯克庫克隨團 傳黃仁勳未獲邀

美國總統特朗普第二個任期首次訪問中國，他周二將從美國啟程並於周三晚抵達北京。國際高度關注這次世界兩大經濟體元首的會面，白宮官員透露將有17名美國企業高層隨同特朗普出訪，包括電動車Tesla行政總裁馬斯克，還有iPhone生產商蘋果公司行政總裁庫克，以及Facebook母公司Meta和飛機製造商波音等高層。較令人意外的是科技界新貴、英偉達行政總裁黃仁勳並未有受邀，消息人士指白宮希望今次訪問重點是農業及商業合作，而非半導體和AI(人工智能)議題。與日前有報道指，特朗普與國家主席習近平會晤將討論AI技術有出入。外界也認為特朗普將就伊朗戰事向中方施壓，但有白宮官員指特朗普不希望伊朗議題蓋過中美的經貿磋商。
英國廣播公司(BBC)指，在中美於經濟和科技的敵意正日益加劇下，這次訪問對美國意義重大。除了馬斯克、庫克，隨團高層還包括有意收購巴拿馬運河港口的美國投資巨頭貝萊德(BlackRock)創辦人兼行政總裁
Larry Fink、信用卡機構Visa和萬事達卡、投行摩根大通和高盛等大企業高層。黃仁勳上周受訪時曾稱，若獲邀請隨團到訪中國將是其榮幸。BBC提到值得關注的是另一半導體製造公司美光科技(Micron Technology)行政總裁Sanjay Mehrotra將是訪華代表團其中一員，該公司的伺服器晶片於2023年未能通過中國的國安審查遭禁用。
市場不預期美國大豆新採購大單
路透社引述消息人士稱，與特朗普2017年首個任期訪華時的隆重盛大及貿易協議為主不同，這次商界代表團規模縮減，參與的公司這次主要尋求推進在中國的長遠商業合作。除了波音和糧商Cargill商討採購協議，其他公司將向中方傳遞對關鍵物料供應的需求，他們期望習特會舒緩中美政治緊張，從而獲得中方監管部門的批准、市場准入和投資機會。白宮日前指，特朗普此行期望中方購買波音飛機和農業產品，但市場並不預期美方會取得中方新的大豆採購大訂單，擴大去年10月達成的協議，因市場需求疲弱，以及可從巴西輸入較便宜的大豆。
另方面，特朗普周一對記者表示，會與習近平討論多個議題，包括未來對台售武。特朗普又表示，不認為台海會在自己總統任期內爆發衝突。外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會就中美關係和台灣問題等答問時說，特朗普訪華期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫的、明確的。