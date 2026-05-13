特朗普今率17名企業高層訪華 馬斯克庫克隨團 傳黃仁勳未獲邀

美國總統特朗普第二個任期首次訪問中國，他周二將從美國啟程並於周三晚抵達北京。國際高度關注這次世界兩大經濟體元首的會面，白宮官員透露將有17名美國企業高層隨同特朗普出訪，包括電動車Tesla行政總裁馬斯克，還有iPhone生產商蘋果公司行政總裁庫克，以及Facebook母公司Meta和飛機製造商波音等高層。較令人意外的是科技界新貴、英偉達行政總裁黃仁勳並未有受邀，消息人士指白宮希望今次訪問重點是農業及商業合作，而非半導體和AI(人工智能)議題。與日前有報道指，特朗普與國家主席習近平會晤將討論AI技術有出入。外界也認為特朗普將就伊朗戰事向中方施壓，但有白宮官員指特朗普不希望伊朗議題蓋過中美的經貿磋商。

英國廣播公司(BBC)指，在中美於經濟和科技的敵意正日益加劇下，這次訪問對美國意義重大。除了馬斯克、庫克，隨團高層還包括有意收購巴拿馬運河港口的美國投資巨頭貝萊德(BlackRock)創辦人兼行政總裁

Larry Fink、信用卡機構Visa和萬事達卡、投行摩根大通和高盛等大企業高層。黃仁勳上周受訪時曾稱，若獲邀請隨團到訪中國將是其榮幸。BBC提到值得關注的是另一半導體製造公司美光科技(Micron Technology)行政總裁Sanjay Mehrotra將是訪華代表團其中一員，該公司的伺服器晶片於2023年未能通過中國的國安審查遭禁用。