英國4名政務次官辭職迫施紀賢落台　另有逾百議員力挺首相

英國首相施紀賢面對的逼宮壓力增加，至今已有4名政務次官宣布辭職，要求他下台。不過，據報超過100名工黨下議院議員簽署聲明，支持首相施紀賢留任。工黨應攜手合作，現在不是進行領袖競選的時候。

最新辭職的是衞生部政務次官艾哈邁德(Zubir Ahmed)，他在辭職信中表示，近日的情況表明英國民眾已對首相徹底失去信心。較早時，負責房屋及社區事務的政務次官法恩布拉(Miatta Fahnbulleh)、內政部政務次官菲利普斯(Jess Phillips)及司法部政務次官戴維斯琼斯(Alex Davies)相繼宣布辭職。報道指，目前有超過90名工黨國會議員，要求施紀賢下台或制定辭職時間表。但同時有110名工黨議員聯署聲明力挺施紀賢留任，他們承認地方選舉結果令人沮喪，但現時必須齊心協力，為國家帶來所需的變革，並非舉行黨魁選舉的時候。不過有議員指並無加入聯署，對名字出現在聯署名單上感到驚訝。