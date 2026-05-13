世界盃｜御用歌后Shakira推新曲《Dai Dai》　第4度獻聲世界盃(有片)

2026世界盃足球賽下個月就登場，堪稱世足御用歌后、曾三度為世界盃獻唱的拉丁天后Shakira宣布推出全新主題曲《Dai Dai》掀起熱潮，外界更瘋猜她會不會在世足賽決賽中場獻唱。

綜合報道，Shakira曾於2010年南非世界盃演唱經典神曲《Waka Waka》，2014年巴西世界盃推出的《La La La》被官方收錄於專輯，就連2006年德國世界盃也演唱《Hips Don't Lie》的世足版本《Bamboo》。今次Shakira再度出手，宣布推出2026世足主題曲《Dai Dai》，並找來尼日利亞歌手Burna Boy合作。