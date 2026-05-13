世界盃｜御用歌后Shakira推新曲《Dai Dai》　第4度獻聲世界盃(有片)

2026世界盃足球賽下個月就登場，堪稱世足御用歌后、曾三度為世界盃獻唱的拉丁天后Shakira宣布推出全新主題曲《Dai Dai》掀起熱潮，外界更瘋猜她會不會在世足賽決賽中場獻唱。
綜合報道，Shakira曾於2010年南非世界盃演唱經典神曲《Waka Waka》，2014年巴西世界盃推出的《La La La》被官方收錄於專輯，就連2006年德國世界盃也演唱《Hips Don't Lie》的世足版本《Bamboo》。今次Shakira再度出手，宣布推出2026世足主題曲《Dai Dai》，並找來尼日利亞歌手Burna Boy合作。
球迷熱熾期待Shakira於世界盃決賽中場獻唱
本屆世界盃開幕式於6月11日在墨西哥率先登場，開幕典禮則由J Balvin領軍演出，美國洛杉磯場亦找來Katy Perry與BlackPink成員Lisa助陣，外界好奇Shakira否會現身世足賽，事緣，FIFA先前亦宣布將首度比照超級盃，在世界盃決賽加入中場表演，加上7月19日世界盃決賽將在美國新澤西州舉行，Shakira剛好正在該地區演出，當日亦恰巧有空檔。雖然Shakira本人尚未證實相關消息，但她過去多次在世足獻唱，這回再登場的機率讓球迷熱熾期待。