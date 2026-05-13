伊朗局勢｜沙特傳曾秘密參戰　3月下旬襲伊「以牙還牙」

有美媒近日披露，阿拉伯聯合酋長國對伊朗發動秘密軍事攻擊，在中東戰爭中從受襲方轉為交戰方。不僅阿聯，《路透社》12日引述知情官員報道，沙特阿拉伯也曾對伊朗發動多次未公開的打擊行動，以報復戰爭期間沙國境內遭受的攻擊。

沙國並未直接說明

據兩名獲得情報簡報的西方官員與兩名伊朗官員透露，這些由沙國空軍執行的攻擊被評估於3月下旬進行，其中一名西方官員稱，這是「以牙還牙的報復性打擊，回應沙特遭受的攻擊」。

《路透社》表示，無法確認沙國發動空襲的具體目標為何。沙國外交部一名高級官員在回應評論請求時，並未直接說明是否確實發動過空襲行動；伊朗外交部則未回應置評請求。