伊朗局勢｜沙特傳曾秘密參戰　3月下旬襲伊「以牙還牙」

有美媒近日披露，阿拉伯聯合酋長國對伊朗發動秘密軍事攻擊，在中東戰爭中從受襲方轉為交戰方。不僅阿聯，《路透社》12日引述知情官員報道，沙特阿拉伯也曾對伊朗發動多次未公開的打擊行動，以報復戰爭期間沙國境內遭受的攻擊。
沙國並未直接說明
據兩名獲得情報簡報的西方官員與兩名伊朗官員透露，這些由沙國空軍執行的攻擊被評估於3月下旬進行，其中一名西方官員稱，這是「以牙還牙的報復性打擊，回應沙特遭受的攻擊」。
《路透社》表示，無法確認沙國發動空襲的具體目標為何。沙國外交部一名高級官員在回應評論請求時，並未直接說明是否確實發動過空襲行動；伊朗外交部則未回應置評請求。
與外交接觸並行降溫局勢
戰爭爆發以來，伊朗已對巴林、科威特、卡塔爾、沙特阿拉伯、阿曼與阿聯酋發動飛彈與無人機攻擊，目標不僅包括美軍基地，更涵蓋民用設施、機場與石油基礎設施，並關閉了霍爾木茲海峽，嚴重擾亂全球貿易。
另一方面，沙國致力於防止衝突升級，並與伊朗保持定期聯繫，包括透過駐利雅德的伊朗大使進行溝通。且利雅德發動攻擊後讓德黑蘭知情，之後展開密集外交接觸，配合報復威脅，最終促成兩國達成降溫共識。
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