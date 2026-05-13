特朗普牌手機等1年未出貨　美國製變參與設計　被質疑欺騙性行銷(有片)

美國總統特朗普的家族企業「特朗普集團」旗下Trump Mobile於去年推出「T1」智能手機配電話服務，有近60萬名支持者支付訂金，但至今仍未收到產品，產品更由原本號稱「美國製造」改為「美國參與設計」，外觀也與宣傳不符，引發外界質疑。

綜合報道，Trump Mobile的T1原定於去年夏季上巿，惟在今年2月才首度亮相。美媒NBC News曾五度致電Trump Mobile客服詢問出貨問題，但每次都得到不同答案，原本表示今年第一季會發貨，但如今第一季已過，仍不見任何出貨紀錄。客服甚至想將原因歸咎於聯邦政府關門，但這個說法很快就被專家打臉，認為政府關門與私人公司無關聯。Trump Mobile更在4月發布修訂版的服務條款，其中明確指出支付定金並不代表完成購買，也不會產生具有法律約束力的合約，並註明不會保證任何發布或交付時間。