特朗普牌手機等1年未出貨　美國製變參與設計　被質疑欺騙性行銷(有片)

美國總統特朗普的家族企業「特朗普集團」旗下Trump Mobile於去年推出「T1」智能手機配電話服務，有近60萬名支持者支付訂金，但至今仍未收到產品，產品更由原本號稱「美國製造」改為「美國參與設計」，外觀也與宣傳不符，引發外界質疑。
綜合報道，Trump Mobile的T1原定於去年夏季上巿，惟在今年2月才首度亮相。美媒NBC News曾五度致電Trump Mobile客服詢問出貨問題，但每次都得到不同答案，原本表示今年第一季會發貨，但如今第一季已過，仍不見任何出貨紀錄。客服甚至想將原因歸咎於聯邦政府關門，但這個說法很快就被專家打臉，認為政府關門與私人公司無關聯。Trump Mobile更在4月發布修訂版的服務條款，其中明確指出支付定金並不代表完成購買，也不會產生具有法律約束力的合約，並註明不會保證任何發布或交付時間。
民主黨議員質疑屬欺騙性行銷
除了發布與出貨時間反覆不定，T1最初號稱完全美國製造，但就在正式發布後的幾天內，官網上的廣告文字就變成「美國人參與設計的手機」。《國際財經時報》(IBT)報道，T1只有大約10個零件會在邁阿密組裝，不會全機在美國生產；手機外觀也跟最初官方發布宣傳的不一樣；特朗普支持者社群已經開始出現憤怒情緒與討論聲浪。數十位民主黨議員致函聯邦貿易委員會(FTC)，要求其針對該公司涉嫌以「未交付產品」為餌、騙取預購定金的欺騙性行銷，並同步釐清其「美國製造」廣告是否構成廣告不實。 根據資料，T1的售價為499美元，並搭配每月47.45美元的服務套餐，預購則是需要先支付100美元作為訂金。