男子挾持女友騎劫的士開槍射警　司機驚險徒手奪槍(有片)

土耳其加濟安泰普省近日發生一宗驚險挾持案，一名持槍男子帶同女友挾持了一輛的士，脅迫司機協助逃走，期間多次用槍指嚇司機，更沿途向駕車追捕的警員開槍。該名的士司機最後憑著其冷靜頭膽，看準時機徒手從男子手中奪下槍支，成為英雄。

綜合報道，事發於當地周日(10日)，當時58歲的士司機剛接到訂單，正要前往指定地點，詎料一名男子手持霰彈槍，與一名女子闖進的士後座。網上影片顯示，男子喝令司機開車，更用槍頭指向司機，司機只好聽從。警方追捕過程中，男子向沿途警察開槍，並多次用槍指嚇司機，女子則慌忙失措一臉驚恐。就在警方成功攔停出的士，司機趁男子正要向一警察開槍之際，轉身抓住槍管，並與男子搏鬥，用盡最後力氣奪下槍，警方衝入車廂制伏並逮捕男子。