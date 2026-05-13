男子挾持女友騎劫的士開槍射警　司機驚險徒手奪槍(有片)

土耳其加濟安泰普省近日發生一宗驚險挾持案，一名持槍男子帶同女友挾持了一輛的士，脅迫司機協助逃走，期間多次用槍指嚇司機，更沿途向駕車追捕的警員開槍。該名的士司機最後憑著其冷靜頭膽，看準時機徒手從男子手中奪下槍支，成為英雄。
綜合報道，事發於當地周日(10日)，當時58歲的士司機剛接到訂單，正要前往指定地點，詎料一名男子手持霰彈槍，與一名女子闖進的士後座。網上影片顯示，男子喝令司機開車，更用槍頭指向司機，司機只好聽從。警方追捕過程中，男子向沿途警察開槍，並多次用槍指嚇司機，女子則慌忙失措一臉驚恐。就在警方成功攔停出的士，司機趁男子正要向一警察開槍之際，轉身抓住槍管，並與男子搏鬥，用盡最後力氣奪下槍，警方衝入車廂制伏並逮捕男子。
網民：這個人拒絕成為受害者
報道指，涉事持槍男子31歲，女子為他的36歲女友，兩人均無受傷，有報道指二人一同劫的士，亦有報道指女子被男子挾持。據指司機在奪槍過程中手部嚴重割傷，但經治療後已無大礙。過程全被車上錄影拍下，事後在網上瘋傳，當地網民都大讚涉事司機勇敢和冷靜：「大多數人都會嚇得動彈不得，但這個人拒絕成為受害者」、「致敬！多麼鼓舞人心！」，不少網民更稱這名司機作英雄，事件同時引起對的士司機人身安全風險的關注。
🇹🇷 In Turkey, a taxi driver heroically disarmed a heavily armed criminal who was holding him hostage— Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2026
In the city of Gaziantep, a couple hijacked a 58-year-old taxi driver at gunpoint using a pump-action shotgun.
During the chase, the suspect fired at police officers from… pic.twitter.com/SI7GIZBaOx