習特會｜美國務院：中美一致反對霍爾木茲海峽收過路費 伊朗再擴大海峽劃界範圍 與伊拉克協議維持石油出口

一艘貨櫃船本月2日停在伊朗Bandar Abbas對開的霍爾木茲海峽水域。(資料圖片)

美國總統特朗普訪華，周四將與中國國家主席習近平會面，磋商包括伊朗戰爭等多項議題。峰會前夕，美國國務院周二(12日)發聲明指出，美中高層一致認為不應允許任何國家向行經霍爾木茲海峽的船隻收取過路費。 自美國與以色列2月28日聯合空襲伊朗以來，伊朗幾乎完全封鎖霍爾木茲海峽，導致國際油價飆升，全球能源市場震盪。路透社報道，霍爾木茲海峽的管控將列入習特會議程。 美國國務院在峰會前夕透露，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧曾在4月通話中討論此事。國務院發言人皮戈特表示：「他們同意，不應允許任何國家或組織向通過霍爾木茲海峽等國際水道的船隻收費。」美國國務院並未依慣例發布這次通話的書面摘要。

中方未就美方這說法提出異議，並表示希望各方攜手合作，恢復海峽正常航運。中國駐美大使館發言人劉鵬宇強調：「確保區域安全穩定、航行暢通無阻，符合國際社會共同利益。」 2名知情人士透露，魯比奧向王毅表示，未來中國船隻可能也要繳費，似乎意在敦促北京對德黑蘭施加更大壓力，以結束戰爭。 中國與伊朗保持往來，特朗普政府希望北京運用影響力推動伊朗與美國達成終戰協議。王毅在隨後與伊朗外長的會面中，表示國際社會對「恢復(霍爾木茲)海峽正常安全通行抱有共同關切」，同時重申中國支持伊朗「維護國家主權與安全」。

美伊停火至今實施1個多月，但在終戰協議的談判上停滯不前。美媒引述消息指，近日伊朗似乎進一步加強對霍爾木茲海峽的控制力，並與伊拉克及巴基斯坦達成協議，確保能持續出口區內的石油和液化天然氣。消息指，其他國家也在探索類似協議，這可能使伊朗對此水域的管控變得恆常化，未來將持續管控。 另外，伊朗媒體周二報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊再度宣布擴大霍爾木茲海峽的劃界範圍，東起賈斯克(Jask)、西至西里島(Siri Island)，長300多公里，比伊朗戰爭前範圍大許多。這是革命衛隊在爆發戰爭後第2次宣布擴大霍爾木茲海峽劃界範圍，上次在本月4日發布新地圖，宣布將霍爾木茲海峽控制區納入一大段阿聯酋的阿曼灣海岸線。如今範圍進一步擴大。

革命衛隊海軍高官Mohammad Akbarzadeh表示，伊朗已將霍爾木茲海峽的定義擴大為一片「遼闊的作戰區域」，不再被視為環繞少數幾個島嶼的狹窄水道，而是範圍和軍事重要性都顯著提高。過往霍爾木茲海峽的範圍被認定是霍爾木茲島和漢加姆島(Hengam Island)等島嶼周圍的區域，現在伊朗界定的霍爾木茲海峽是東起賈斯克、西至西里島的一片戰略區域。 伊朗媒體報道，霍爾木茲海峽的區域範圍長度已由過往估計的約20至30英里(約32至48公里)，擴大到約200至300英里(約320至480公里)，新的海峽範圍形成一個「完整的新月形」。