據報黃仁勳隨特朗普訪華　中途登空軍一號

據外電報道，之前未有出現於訪問團名單上的英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳，亦會隨團訪華。(資料圖片/路透社)

美國總統特朗普預計今日（13日）抵達北京，並於明日與國家主席習近平會晤。據外電報道，之前未有出現於訪問團名單上的英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳，亦會隨團訪華。

《路透》引述消息報道，黃仁勳將聯同十多名美國企業領袖，隨團與特朗普於本周訪問中國。白宮發言人張振熙（Steven Cheung）表示，黃仁勳的行程有變動，能配合時間隨總統訪華。

據法新社報道，隨行記者團目擊，空軍一號停靠阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）進行加油時，黃仁勳中途登機。《紐約郵報》記者Emily Goodin在社交媒體上發布照片，可以看到黃仁勛在機場現身，準備登上空軍一號。