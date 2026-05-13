據報黃仁勳隨特朗普訪華　中途登空軍一號

美國總統特朗普預計今日（13日）抵達北京，並於明日與國家主席習近平會晤。據外電報道，之前未有出現於訪問團名單上的英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳，亦會隨團訪華。
《路透》引述消息報道，黃仁勳將聯同十多名美國企業領袖，隨團與特朗普於本周訪問中國。白宮發言人張振熙（Steven Cheung）表示，黃仁勳的行程有變動，能配合時間隨總統訪華。
據法新社報道，隨行記者團目擊，空軍一號停靠阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）進行加油時，黃仁勳中途登機。《紐約郵報》記者Emily Goodin在社交媒體上發布照片，可以看到黃仁勛在機場現身，準備登上空軍一號。
今次訪問團陣容成員，包括特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）等十多名企業領袖。
Hi from the Alaska refuel. Navida CEO Jensen Huang boarding Air Force One here to join President Trump on China trip. Elon Musk is also on the plane pic.twitter.com/KKp9TaJTS8— Emily Goodin (@Emilylgoodin) May 13, 2026