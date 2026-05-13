習特會｜魯比奧穿Nike Tech登空軍一號激似馬杜羅掀熱議

魯比奧在空軍一號上一身Nike Tech休閒造型曝光，因激似馬杜羅被捕時的衣著，成為網上熱話。(互聯網)

美國國務卿魯比奧隨同總統特朗普訪華，在空軍一號上一身Nike Tech運動服的休閒造型曝光，因激似今年1月委內瑞拉前總統馬杜羅被捕時的衣著，成為網上熱話。

美國霍士新聞報道，從白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)上傳社交平台X的照片可見，魯比奧身穿Nike Tech灰色運動服，與美國高官出訪時常見的西裝打扮，截然不同。

魯比奧這身休閒穿搭也讓人聯想到網上爆紅的「委內瑞拉Nike Tech」迷因，張振熙也忍不住附上搞笑圖說：「國務卿魯比奧在空軍一號穿上時興的委內瑞拉Nike Tech」，還附上笑出眼淚的表情符號。