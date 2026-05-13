習特會｜魯比奧穿Nike Tech登空軍一號激似馬杜羅掀熱議

美國國務卿魯比奧隨同總統特朗普訪華，在空軍一號上一身Nike Tech運動服的休閒造型曝光，因激似今年1月委內瑞拉前總統馬杜羅被捕時的衣著，成為網上熱話。
美國霍士新聞報道，從白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)上傳社交平台X的照片可見，魯比奧身穿Nike Tech灰色運動服，與美國高官出訪時常見的西裝打扮，截然不同。
魯比奧這身休閒穿搭也讓人聯想到網上爆紅的「委內瑞拉Nike Tech」迷因，張振熙也忍不住附上搞笑圖說：「國務卿魯比奧在空軍一號穿上時興的委內瑞拉Nike Tech」，還附上笑出眼淚的表情符號。
美軍今年1月夜襲委內瑞拉，逮捕時任總統馬杜羅，特朗普隨後在自家社交平台發布馬杜羅被捕時身穿Nike Tech運動服的照片，隨即在網絡爆紅。
魯比奧照片曝光後，有網民回應道：「等等，我是不是錯過了魯比奧的新副業？運動服模特兒？」不少網民把他這套裝扮稱作「馬杜羅穿搭」，也有人質疑在空軍一號上穿休閒服是否恰當。
Nike Tech這簡約運動服近幾個月在網上一再掀熱潮，儘管高層官員通常在空軍一號上都穿著西裝，魯比奧這次休閒打扮讓外界得以一窺幕後，也迅速成為熱話。
另外，特朗普周二在自家社交平台Truth Social上傳一張地圖圖案，圖中委內瑞拉國土被嵌入美國國旗，上方還有「第51州」幾個字，再引發熱議。