外媒：俄貨輪兩年前疑被擊沉　被指載核潛艇反應爐往北韓

一艘俄羅斯貨輪2024年12月23日，在西班牙東南沿海發生爆炸後沉入2,500米深海，兩名船員喪生、14人獲救。外媒調查指，該艘「大熊座號」（Ursa Major）貨輪可能載有運往北韓的核潛艇反應爐，且更疑似涉及西方在暗地阻止敏感核技術轉移的行動。 根據《衛報》，懸掛俄羅斯國旗的「大熊座號」為俄國國營企業「防衛物流」（Oboronlogistics）持有。該貨輪當時從俄國聖彼得堡駛往遠東地區的海參崴，卻在接近午夜時於距離西班牙穆爾西亞（Murcia）海岸62海浬處的地中海沉沒。「防衛物流」稱，「大熊座號」遭遇有針對性的恐怖襲擊。

俄軍艦發射照明彈 早在事發前11小時，西班牙海上救援與安全機構就因「大熊座號」發出求救訊號，派遣直升機、高速救援艇與拖船前往現場。附近其他船隻指，這艘俄國船舶在過去24小時內航速下降並嚴重傾斜，船員棄船逃生。船員稱，「大熊座號」引擎室發生3次爆炸。 然而，西班牙的救援行動於當晚8時許中止，因一艘俄國軍艦抵達並接管行動，同時令西國船艇撤退至2海里外。根據一份西國政府3個月前公開的文件，俄軍艦朝「大熊座號」發射照明彈。西國媒體《La Verdad》報道，這些照明彈可能是用來干擾監控事件的情報衛星的紅外線系統。

《CNN》的調查發現，俄軍發射照明彈後不久，監測到4個相似的地震波特徵，其模式類似於水雷或採石場爆炸。 儘管貨輪聲稱運載了「非危險貨物」，包括129個貨櫃、2台起重機及2個大型檢修孔蓋。然而，事件引起西班牙當局懷疑。「大熊座號」俄籍船長向西班牙調查人員坦承「孔蓋」其實是「核反應爐元件」。一名知情者透露，該船長相信自己抵達海參崴後將改道北韓羅先港（Rason）交付反應爐。 西班牙救援受阻起疑 儘管事件至今仍充滿疑點，《CNN》與《La Verdad》調查均指出，在船體發現一個50厘米乘50厘米的破洞，受損金屬板材向內凹，這可能是由一種被稱為「超空泡魚雷」（supercavitating torpedo）的高速武器所造成。據信只有美國、少數北約成員國、俄羅斯和伊朗擁有這種高速魚雷。