伊朗局勢｜特朗普：不需要中國幫助　美國無論如何都會贏

美國總統特朗普12日啟程訪問中國，與國家主席習近平舉行峰會前表示，不認為自己需要中方協助來結束與伊朗的戰爭，並稱美國將贏得勝利。在此之際，美伊和平協議談判前景日益黯淡，德黑蘭也正加強對霍爾木茲海峽的控制力。

根據《路透社》，特朗普告訴記者：「我不認為我們需要任何人在伊朗問題上幫忙。我們無論如何都會獲勝，不論是和平方式還是其他方式。」

與伊拉克和巴基斯坦達成協議

美伊脆弱的停火協議在一個多月前生效後，雙方至今在達成結束敵對行動的協議上仍無進展。