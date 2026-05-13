伊朗局勢｜特朗普：不需要中國幫助　美國無論如何都會贏

美國總統特朗普12日啟程訪問中國，與國家主席習近平舉行峰會前表示，不認為自己需要中方協助來結束與伊朗的戰爭，並稱美國將贏得勝利。在此之際，美伊和平協議談判前景日益黯淡，德黑蘭也正加強對霍爾木茲海峽的控制力。
根據《路透社》，特朗普告訴記者：「我不認為我們需要任何人在伊朗問題上幫忙。我們無論如何都會獲勝，不論是和平方式還是其他方式。」
與伊拉克和巴基斯坦達成協議
美伊脆弱的停火協議在一個多月前生效後，雙方至今在達成結束敵對行動的協議上仍無進展。
報道同時引述知情人士指，伊朗似乎已進一步鞏固對霍爾木茲海峽的掌控，與伊拉克和巴基斯坦達成協議，以允許區域內石油與液化天然氣運輸。知情人士進一步稱，其他國家也在洽談類似協議，此舉恐使德黑蘭對該水道的控制變得常態化甚至長期化。
華府12日稱，美國和中國高級官員上月達成協議，認為任何國家都不應對海峽收取通行費，被視為在「習特會」前展現共識。
將伊朗提案形容為「垃圾」
外界普遍預期特朗普將在與習近平會晤期間要求中方向伊朗施壓，促使德黑蘭與華盛頓達成和平協議。美方的要求包括伊朗終止核計劃及解除對海峽的控制。伊朗則提出包括戰爭損失賠償、解除封鎖，以及結束所有戰線衝突（包括以色列與真主黨在黎巴嫩的戰事）等要求。特朗普11日將伊朗的提案形容為「垃圾」。
儘管戰爭成本持續攀升，特朗普表示，美國民眾的經濟困境並不會影響他對伊朗戰爭的決策。他強調：「當我談論伊朗時，唯一重要的就是他們不能擁有核武。」
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