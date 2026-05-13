曾選瑞士小姐模特兒遭攪拌機碎屍摘子宮 狠夫判囚終身

43歲狠夫Marc Rieben殘忍殺害38歲妻子Kristina Joksimovic，被判終身監禁。(互聯網)

2024年轟動瑞士一宗殺妻案周三(13日)判刑，43歲狠夫Marc Rieben遭判囚終身。案件本月初開審，更多駭人情節曝光，包括Rieben勒死38歲妻子Kristina Joksimovic後，以電鋸、刀和園藝大剪刀肢解妻子，然後用攪拌機碎屍，並摘除妻子的子宮，被指蓄意殘害其遺體羞辱。Joksimovic是一名模特兒，曾入圍2007年瑞士小姐選美決賽，也創立了自己的公司，因提出離婚招致丈夫殺害。 狠夫殺妻｜被告須賠償兩名女兒100萬 外父外母200多萬 Rieben聞判刑後木無表情，Joksimovic的父母則放聲大哭。報道指，Joksimovic父親發現女兒失聯，前往女兒夫婦寓所尋找，並於地下室發現一個黑色垃圾袋，打開後赫然發現女兒被砍下的頭顱。法官除判處Rieben極刑外，還下令他向兩人育有、分別5歲和6歲的女兒賠償10萬瑞士法郎(約100萬港元)，而Joksimovic父親則為12萬法郎(約120萬港元)、母親10萬法郎，以及Joksimovic一名姊妹獲賠6萬法郎(約60萬港元)。Rieben並須支付上述賠償的5%利息，從案發後開始計算。法官判刑時說，過去有案件是將小說變成現實，而今次案件是改變了現實狀況，法庭裁決並不能填補失去摯愛的空虛。

狠夫殺妻｜部分身體被攪拌機「打成泥狀」 審訊指Rieben抓著妻子的頸部推她埋牆，用類似絲帶的物件圍頸勒死她。檢控官指，Rieben「卑鄙、殘忍、冷血地」勒死妻子時，還對她拳打腳踢，導致受害者遭受「極度痛苦」的死亡。他之後在地下室用電鋸、刀和園藝大剪刀、10公升漂白水處理妻子遺體，最後是攪拌機。報道指，Joksimovic部分身體被攪拌機「打成泥狀」，然後溶解在化學溶液中。除了肢解遺體，他還將妻子的子宮摘除，因其處理方法冷血駭人，罕有地加控他一行褻瀆死者罪。Rieben殺死妻子後，還平靜地帶著兩名女兒到餐廳食飯。案情又指，他一邊「攪碎」殘肢，一邊觀看YouTube影片。檢方要求判處他終身監禁，而其辯護律師以屬過份自衛為由，認為應判刑3年。

狠夫殺妻｜辯稱遭妻子用刀攻擊自衛 控方：被告身上無刀傷 Rieben聲稱被妻子以刀威脅出於自衛，但科學鑑證顯示他身上並無遭刀攻擊的痕跡。他的右下巴輕微受傷，但並不是由廚刀導致，也沒有發現防衛時所受的傷。被告指Joksimovic被殺時，手仍握著刀子是沒有可能的。檢方指，Rieben有家暴歷史，之前曾襲擊Joksimovic和其他女性。案情還指他學習人體解剖，以便有條不紊地肢解遺體，這印證了有關其蓄意謀殺和殘忍行徑的指控。Rieben作供時強忍淚水聲稱，愛著妻子而她的死亡是意外。他深感愧疚和抱歉，並稱被捕後遭單獨囚禁，雖然被允許給女兒寫信和見父母，但他補充說：「我希望有一天能再次和孩子們一起玩耍。」但他的說詞並未能取信於法官。

狠夫殺妻｜被指有自戀特質和強迫症 有報道稱，一位家庭朋友表示，Joksimovic一開始真的很愛Rieben，得悉兩人交往時有點驚訝，因為兩人根本不適合。友人指，Rieben給人的感覺非常內向，很挑剔，有時相當傲慢。法院委任的鑑證精神科專家、教授Frank Urbaniok指出，Rieben有自戀特質和強迫症。他又表示，Rieben行為舉止「幾乎一絲不苟」，例如殺人後仍帶著兩名年幼孩子外出食飯，裝作甚麼都沒有發生過。Urbaniok提到，擔任了專家證人33年，處理過5,000宗案件，見過很多人殺死親密的伴侶，但從未見過像今次的案件。他續指，Rieben有「再犯」傾向，即是他有再次犯案的可能。Urbaniok解釋，Rieben是一名知識分子，極具戰略思維。他想掌控一切，堅持規則必須遵守。