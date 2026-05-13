Meta員工辦公室派傳單發起聯署 抗議收集滑鼠數據協助訓練AI Meta這樣回應

路透社報道，Facebook母公司Meta計劃在一周後展開大規模裁員之際，Meta員工周二(12日)在美國多家辦公室發放傳單，抗議公司近日在員工電腦安裝滑鼠數據追蹤軟件收集操作數據來訓練AI，呼籲同事們聯署網上請願書反對。

路透社指其取得的照片可見，傳單放置在不同的會議室、自動販賣機，甚至廁所的廁紙架上，內容是：「不想在『員工數據擷取工廠』工作嗎？」並附上請願網站連結，呼籲員工登入聯署。Meta計劃於一周後開始裁減10%員工。

報道指，這是Meta內部新興勞工運動至今最高調的行動之一。部分員工正在將對Meta以AI重塑人力資源的不滿，轉化為有組織的工業行動。最近數月，Meta員工持續在內部平台及網上論壇，對公司計劃今年內大規模裁員以及在員工電腦安裝滑鼠數據追蹤軟件，表達不滿。有員工指，Meta要求員工協助訓練AI，等同幫助設計未來取代自己的AI機械人。