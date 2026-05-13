日本熊襲激增 北海道爆買紅眼機械惡狼 頭部左右移動播放50種音效嚇熊(有片)

日本熊患日趨嚴重，去年度熊出沒宗數達5萬創新高，北海道一間生產兇惡外型機械狼的公司因而得益，接到大量訂單。這款驅熊產品名為「怪獸狼」，功能如同稻草人，有閃光的紅眼睛，還能發出嚎叫和咆哮聲，來嚇走野生動物。 「太田精器」公司表示，年初至今已接到約50張訂單，超過往年全年的訂單量。社長太田裕治表示：「我們全都是人手製作，實在來不及應付訂單，我們請顧客等2至3個月。」 他說：「與熊相關的安全意識，還有防範野生動物(對農作物)危害的措施，(現在民眾)都有提升。也有愈來愈多人認同，使用我們的產品來應付熊，很有效。」公司的訂單多半來自農民、高爾夫球場經營者，以及在鄉郊地區從事戶外工作的人，例如建築公司。

2025至本年至今，日本有13人死於熊襲，是過往最高紀錄的逾兩倍。最新官方數據顯示，日本去年度熊出沒通報達5萬776宗，比兩年前的紀錄增加逾一倍。

太田精器這款「怪獸狼」驅熊裝置，以組裝管子作為結構，外披人造毛皮並裝有喇叭，還有一張張開嘴巴、像地獄惡鬼的嚇人狼相。配備電池、太陽能板、感應器、喇叭和其他裝置，售價約3.1萬港元起跳。 更「厲害」的是，「怪獸狼」能播放超過50種預錄音效，包括人聲和電子噪音，最遠可傳到一公里外。機械狼會左右擺動頭部，雙眼的紅色LED燈會閃爍，尾巴裝有藍色LED燈。 太田精器2016年推出「怪獸狼」，目的是為防止鹿、野豬及野熊危害農作物，初時還被人笑只是「噱頭」。現在熊患嚴重，他們正著手升級，讓機械狼能裝上輪子追趕動物，或沿著特定路線巡邏。

太田裕治也計劃研發能給行山人士、釣客和學童攜帶的手持型機械狼，也在探索機械裝置搭配人工智能(AI)鏡頭的可能性。他說：「希望透過我們的生產，為應對熊害盡一分力。」