笨賊駕車撞入大麻店行竊　縱火時意外自焚落荒而逃（有片）

美國密歇根州門羅（Monroe）一間大麻零售店日前遭「笨賊」搶劫與縱火，警方正在追捕疑犯。根據大麻店的閉路電視影片，2名蒙面人駕駛吉普車衝撞破店門，並在現場潑灑汽油引發火災。過程中，一名疑犯疑似誤因汽油或火勢波及而自焚，倉皇逃走。

事件發生於5月10日凌晨1時多，警方接獲通報指出，有車輛衝入「Pure Cannabis Outlet」商店內，情況看似並非單純車禍，而是蓄意犯案。

疑犯著火後狂奔 登上車輛逃走

目擊者向警方表示，至少2名身份不明的疑犯在犯案後從店內逃出往南一路狂奔，之後搭上一輛在外接應的深色車輛逃走。不久後，消防警報也通知警方，店內發生火災。