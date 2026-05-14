笨賊駕車撞入大麻店行竊　縱火時意外自焚落荒而逃（有片）

美國密歇根州門羅（Monroe）一間大麻零售店日前遭「笨賊」搶劫與縱火，警方正在追捕疑犯。根據大麻店的閉路電視影片，2名蒙面人駕駛吉普車衝撞破店門，並在現場潑灑汽油引發火災。過程中，一名疑犯疑似誤因汽油或火勢波及而自焚，倉皇逃走。
事件發生於5月10日凌晨1時多，警方接獲通報指出，有車輛衝入「Pure Cannabis Outlet」商店內，情況看似並非單純車禍，而是蓄意犯案。
疑犯著火後狂奔 登上車輛逃走
目擊者向警方表示，至少2名身份不明的疑犯在犯案後從店內逃出往南一路狂奔，之後搭上一輛在外接應的深色車輛逃走。不久後，消防警報也通知警方，店內發生火災。
警方抵達現場時，發現一輛吉普車輛半卡在店面內，店內的自動灑水系統正在運作。警方表示，該輛吉普車是疑犯在底特律偷來的。店方事後指出，灑水設備發揮關鍵作用，避免大火。
目前警方正在調查這宗事件，呼籲知情人士主動聯繫調查單位或匿名檢舉。大麻店也宣布懸賞2.5萬美元，希望市民提供能協助逮捕疑犯的線索。
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🇺🇸Two men in Michigan tried to burn down a cannabis shop… and ended up setting themselves on fire instead— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 13, 2026
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