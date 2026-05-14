兩越南竊匪自曝企圖偷竊　闖丟空四分一世紀日本懸案現場

日本一個著名的兇案現場，被丟空超過25年的東京世田谷區一戶住宅，被發現遭人闖入及搜掠。其後1名因為居留資格過期的越車籍男子，向警察承認曾與另一同胞破窗入屋企圖屋偷竊。而有關住宅是在2000年12月發生的世田谷一家謀殺事件的案發現場。

日本警視廳今日（14日）公布，以擅闖民居以及盜竊未遂，拘捕2名分別28及32歲的越南籍的男子。警察表示，他們在2023年9月至2025年12月間，闖入東京世田谷區上祖師谷的一戶空置的住宅，企圖偷竊財物。警察表示，他們是在去年12月在現場發現住宅的地下近大門旁邊一個窗戶被打破，因而發現事件。在經過搜查後，在屋內發現2款的腳印，屋內出現被搜掠過的痕跡，因此懷疑有人試圖入內偷竊。