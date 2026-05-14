菲律賓國會發生槍擊　拒捕議員指責政府特工所為

菲律賓國會在周三（13日）傍晚發生槍擊事件。因為被國際刑事法院通緝，而逃入國會躲避追捕的參議員羅沙（Ronald dela Rosa）在社交平台上指控是菲律賓國家調查局（NBI）人員開槍，不過當局否認，而菲律賓警察表示已拘捕1名男子疑與槍擊有關。

事發在周三的傍晚，據菲律賓媒體表示槍擊發生在國會的2樓。而羅沙之前在Facebook直播，表示他收到消息當局要準備拘捕他：「我在呼籲你們的幫助，讓我們不再有菲律賓人像前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）一樣被送到海牙。」羅沙是杜特爾特時期的警察局長，被指協助杜特爾特的「反毒品戰爭」，殺害數十人。他在星期一被國際刑事法院發出通緝令，於是他逃入菲律賓國會，並向菲律賓法院要求阻止自己被警察拘捕。而菲律賓最高法院在星期三，拒絕為羅沙發出臨時禁制令，但要求總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）政府回應羅沙的請求。