習特會｜「鬆弛」馬斯克舉機360度拍攝北京人民大會堂 網民笑他：公費旅遊(有片)

美國電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克隨同總統特朗普訪華，在官方場合表現率性隨心。國家主席習近平周四早上在北京人民大會堂東門外廣場舉行高規格儀式歡迎特朗普，隨同訪問的美國商界領袖亦出席。社交平台X流傳的片段顯示，儀式開始前，馬斯克舉起手機360度轉圈拍攝人民大會堂四周「風光」，有內地網民調侃：「是來公費旅遊吧！」
影片可見，馬斯克與英偉達(NVIDIA)行政總裁黃仁勳、蘋果公司行政總裁庫克等美國商界領袖及華府官員站在一起。儀式開始前，眾人在等候習近平及特朗普時輕鬆交談，馬斯克舉起手機，360度慢慢轉圈拍攝人民大會堂這座北京地標的四周環境。
影片在社交平台X及微博引發關注，隨即吸引數十萬點擊觀看，不少網民被馬斯克的率性舉動，以及他的高大身形逗笑。有網民在X留言：「馬斯克還是那個馬斯克，他像孩子般俏皮地擺姿勢拍攝，而周圍的人都穿著正式，散發權威感。」另有網民說：「馬斯克個子太高了，站在人群中鶴立雞群。」馬斯克看過留言後， 以一個笑出眼淚的表情符號簡單回應。
內地平台微博有網民表示，「別人都是來訪問的，只有馬斯克是來公費旅遊的吧」、「像極了我出去旅遊到景點的樣子」。有網笑說：「鬆弛無比的馬斯克：同事列隊我轉脖，領導來了我拍照，啊，太陽好曬。」
ELON MUSK SPINNING AROUND GETTING THE MOMENT IN CHINA pic.twitter.com/BCA1jwV0xM— RT (@RT_com) May 14, 2026