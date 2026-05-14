習特會｜「鬆弛」馬斯克舉機360度拍攝北京人民大會堂 網民笑他：公費旅遊(有片)

美國電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克隨同總統特朗普訪華，在官方場合表現率性隨心。國家主席習近平周四早上在北京人民大會堂東門外廣場舉行高規格儀式歡迎特朗普，隨同訪問的美國商界領袖亦出席。社交平台X流傳的片段顯示，儀式開始前，馬斯克舉起手機360度轉圈拍攝人民大會堂四周「風光」，有內地網民調侃：「是來公費旅遊吧！」

影片可見，馬斯克與英偉達(NVIDIA)行政總裁黃仁勳、蘋果公司行政總裁庫克等美國商界領袖及華府官員站在一起。儀式開始前，眾人在等候習近平及特朗普時輕鬆交談，馬斯克舉起手機，360度慢慢轉圈拍攝人民大會堂這座北京地標的四周環境。