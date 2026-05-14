匈牙利新政府傳召俄羅斯大使　抗議在烏克蘭鄰近邊境發動攻擊

匈牙利傳召了俄羅斯的大使，向他們抗議俄軍星期三（13日）在匈牙利與烏克蘭的邊境附近發動的無人機攻擊，這是匈牙利新總理毛焦爾（Peter Magyar）對俄羅斯轉向的訊號。
俄羅斯的駐匈牙利大使今日下午將與匈牙利的外交部長安妮塔奧班（Anita Orban）見面，並談及在星期三，俄羅斯對烏克蘭外喀爾巴阡州發動的攻擊，該地方有一定規模的匈牙利裔人士居住。毛焦爾周三在匈牙利的記者會上表示：「匈牙利政府強烈譴責俄羅斯攻擊外喀爾巴阡州。」他表示外長的安妮塔會與俄羅斯大使見面：「她會告訴他同一樣的說話，並詢問俄羅斯及普京（Vladimir Putin）打算幾時才結束這場4年多前的血腥戰爭。」
俄羅斯被指在星期三的早上，向烏克蘭約20個地區發出至少800隻無人機，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱最少6人死亡以及數十人受傷。澤連斯基讚揚匈牙利的傳召是重要的訊息，並感激毛焦爾的言論：「莫斯科再一次表明，他們不僅是對烏克蘭，而是對鄰國及整個歐洲都是一個共同的威脅。」匈牙利在上月的選舉，親歐洲的毛焦爾挫敗了歐爾班（Viktor Orban）16年的執政，而今次的召喚大使，也象徵匈牙利在過去幾年的親俄羅斯路線有所改變。