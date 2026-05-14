匈牙利新政府傳召俄羅斯大使　抗議在烏克蘭鄰近邊境發動攻擊

匈牙利傳召了俄羅斯的大使，向他們抗議俄軍星期三（13日）在匈牙利與烏克蘭的邊境附近發動的無人機攻擊，這是匈牙利新總理毛焦爾（Peter Magyar）對俄羅斯轉向的訊號。

俄羅斯的駐匈牙利大使今日下午將與匈牙利的外交部長安妮塔奧班（Anita Orban）見面，並談及在星期三，俄羅斯對烏克蘭外喀爾巴阡州發動的攻擊，該地方有一定規模的匈牙利裔人士居住。毛焦爾周三在匈牙利的記者會上表示：「匈牙利政府強烈譴責俄羅斯攻擊外喀爾巴阡州。」他表示外長的安妮塔會與俄羅斯大使見面：「她會告訴他同一樣的說話，並詢問俄羅斯及普京（Vladimir Putin）打算幾時才結束這場4年多前的血腥戰爭。」