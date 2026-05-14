李強晤美企CEO代表團 馬斯克帶同6歲兒子出席

國務院總理李強今天(14日)下午與隨同美國總統特朗普訪華的美國企業CEO及高層會面，電動車Tesla行政總裁馬斯克到人民大會堂出席時，還帶同6歲兒子X Æ A-Xii。X穿著中式風格的上衣，背著一個民族風的小袋。他一臉雀躍，還蹦蹦跳跳，見到有人舉機拍攝笑著到處張望。
X並非第一次隨父親馬斯克亮相重要場合，在2024年美國選舉時，X就時常跟著父親出席活動；特朗普上任後，他亦曾隨父親到白宮見特朗普。有網民形容X絕對贏在起跑線，內地網民稱：「有人出生是牛馬，老馬的兒子一出生，就在羅馬中的羅馬。」
特朗普訪華｜李強：特朗普今次訪華全世界矚目
李強會見美國企業家代表團時稱，特朗普今次訪華全世界矚目，中美元首今天上午的會面，為兩國關係發展作出戰略指引。在當前國際形勢不確定、不穩定的大背景下，中美雙方保持坦誠順暢的對話溝通，積極維護穩定健康的雙邊關係，不只對中美兩國具有重要戰略意義，也為全球和平發展事業，注入正能量及確定性。
李強又說，中美關係的主流是友好合作，本質是互利共贏，面向未來，兩國完全可以、亦應該繼續做朋友、做夥伴。他說只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，就能夠妥善處理及管控分歧，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。