李強晤美企CEO代表團 馬斯克帶同6歲兒子出席

國務院總理李強今天(14日)下午與隨同美國總統特朗普訪華的美國企業CEO及高層會面，電動車Tesla行政總裁馬斯克到人民大會堂出席時，還帶同6歲兒子X Æ A-Xii。X穿著中式風格的上衣，背著一個民族風的小袋。他一臉雀躍，還蹦蹦跳跳，見到有人舉機拍攝笑著到處張望。

X並非第一次隨父親馬斯克亮相重要場合，在2024年美國選舉時，X就時常跟著父親出席活動；特朗普上任後，他亦曾隨父親到白宮見特朗普。有網民形容X絕對贏在起跑線，內地網民稱：「有人出生是牛馬，老馬的兒子一出生，就在羅馬中的羅馬。」