習特會｜設國宴款待特朗普 習近平致詞：中美關係只能搞好，不能搞壞

國家主席習近平晚上在北京人民大會堂宴會廳舉行國宴，款待到訪的美國總統特朗普，傍晚6時國宴宣布開始後約15分鐘，習近平與特朗普一同步入宴會廳。隨後，習近平致詞時強調，中美關係是當今世界上最重要的雙邊關係，「只能搞好，不能搞壞」。其後，特朗普致詞完畢，邀請習近平與夫人彭麗媛於9月24日訪問美國。
習近平表示，中國擁有5000多年文明基礎，14億多人民正推進中國式現代化；美國也將迎來獨立250周年，3億多人民持續以愛國、創新與開拓精神推動國家發展。他指出，實現中華民族偉大復興與「讓美國再次偉大(MAGA)」並非彼此衝突，而是可以並行不悖、相互成就，並造福世界。
習近平表示，回顧55年前，美國前總統尼克遜派遣基辛格訪華，以及中美「乒乓外交」打開雙邊關係大門，這是當代國際關係史上的重大事件。習近平表示，自己與特朗普透過多次會晤與通話，推動中美關係維持整體穩定，雙方也在會談中就中美關係、國際與區域局勢深入交換意見。
習近平強調，中美合則兩利、鬥則俱傷，兩國應成為夥伴，而不是對手；相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美關係穩定發展的關鍵。他並表示，中美關係承載兩國17億多人民福祉，也攸關全球80多億人民利益，雙方應共同扛起歷史責任，推動中美關係沿正確航道平穩前行。習近平致詞完畢，向台下賓客舉杯祝酒。
特朗普致詞時表示，美中雙方今天進行了「非常積極且富有成效」的對話，晚宴則是另一個機會，讓雙方能在友好氣氛下，延續討論共同利益，以及如何為全人類塑造更好、更安全的未來。
特朗普並回顧美中交流歷史，提到1784年第一任美國駐華領事肖搭乘美國商船抵達中國，開啟兩國早期接觸；250年後，這段關係已發展成當今世界最具影響力的雙邊關係之一。特朗普指出，美中人民長期相互欣賞，從美國開國元勛之一的富蘭克林刊登孔子《論語》，到中國人敬重美國首任總統華盛頓，都展現出雙方文化與歷史連結。特朗普強調，美國人民與中國人民都崇尚努力、勇氣與成就，也都重視家庭與國家。若兩國攜手合作，將能創造更加繁榮、和平與幸福的未來。
白宮表示，這場國宴無論在菜式安排或場地布置上，都相當講究且隆重。賓客將先享用開胃小點，接著主菜包括：番茄龍蝦湯、酥炸牛肋排、北京烤鴨、時蔬燉菜、芥末醬慢煮三文魚、香煎豬肉包。甜品包括：螺旋造型酥皮點心、提拉米蘇、水果和冰淇淋。