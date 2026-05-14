習特會｜設國宴款待特朗普 習近平致詞：中美關係只能搞好，不能搞壞

國家主席習近平晚上在北京人民大會堂宴會廳舉行國宴，款待到訪的美國總統特朗普，傍晚6時國宴宣布開始後約15分鐘，習近平與特朗普一同步入宴會廳。隨後，習近平致詞時強調，中美關係是當今世界上最重要的雙邊關係，「只能搞好，不能搞壞」。其後，特朗普致詞完畢，邀請習近平與夫人彭麗媛於9月24日訪問美國。

習近平表示，中國擁有5000多年文明基礎，14億多人民正推進中國式現代化；美國也將迎來獨立250周年，3億多人民持續以愛國、創新與開拓精神推動國家發展。他指出，實現中華民族偉大復興與「讓美國再次偉大(MAGA)」並非彼此衝突，而是可以並行不悖、相互成就，並造福世界。