習特會｜習近平提「修昔底德陷阱」引關注 外媒這樣解讀

國家主席習近平今天(14日)在北京與美國總統特朗普會談時，再次提到「修昔底德陷阱」(Thucydides Trap)，引發各界關注。有指習近平傳達了期待中美關係保持穩定的明確訊號，另外外媒分析這是呼籲美國不要恐懼中國的崛起。
習特會｜「既有大國對新興強權的崛起的焦慮」
習近平在開場白中稱，「世界走到新的十字路口，中美兩國能不能跨越所謂的『修昔底德陷阱』，開創大國關係的新範式？能不能攜手應對全球挑戰，為世界注入更多的穩定性？能不能著眼兩國人民的福祉，和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？這些可以說是歷史之問、世界之問、人民之問，也是我同你作為大國領導人，需要共同書寫的時代答卷。」
《CNN》解釋，「修昔底德陷阱」概念可追溯至古希臘歷史學家兼將軍修昔底德(Thucydides)對伯羅奔尼撒戰(Peloponnesian War)的觀察。他認為古希臘的雅典公元前五世紀崛起，威脅到現有霸主斯巴達的地位，並引起雙方爆發戰爭，這是一種普遍的歷史模式。哈佛大學教授艾利森(Graham Allison)於2012年引伸為「修昔底德陷阱」國際關係理論，形容一種「既有大國對新興強權的崛起感到焦慮，進而導致競爭，最終引發衝突」的情境。艾利森曾稱，中美關係處於「修昔底德陷阱」的困境。
習特會｜解讀：中美應成為「夥伴而非對手」
近年來，中國政府經常引用「修昔底德陷阱」，習近平也多次在呼籲中美合作時提及；早於2014年接受美媒《世界郵報》專訪時，已提到中美要避免陷入「修昔底德陷阱」。英國廣播公司(BBC)指出，習近平在此次習特會向特朗普表示，要「克服修昔底德陷阱」時，本質上是呼籲美國領導人不要恐懼中國的崛起，反之應如他隨後所說，雙方應成為「夥伴而非對手」。