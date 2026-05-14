習特會｜習近平提「修昔底德陷阱」引關注 外媒這樣解讀

國家主席習近平今天(14日)在北京與美國總統特朗普會談時，再次提到「修昔底德陷阱」(Thucydides Trap)，引發各界關注。有指習近平傳達了期待中美關係保持穩定的明確訊號，另外外媒分析這是呼籲美國不要恐懼中國的崛起。

習特會｜「既有大國對新興強權的崛起的焦慮」

習近平在開場白中稱，「世界走到新的十字路口，中美兩國能不能跨越所謂的『修昔底德陷阱』，開創大國關係的新範式？能不能攜手應對全球挑戰，為世界注入更多的穩定性？能不能著眼兩國人民的福祉，和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？這些可以說是歷史之問、世界之問、人民之問，也是我同你作為大國領導人，需要共同書寫的時代答卷。」