衛生大臣施卓添成首名辭職閣員 英揆施紀賢逼宮壓力增

施卓添在辭職信中指出，工黨於上周地方選舉遭遇前所未有的挫敗，問題根源在於施紀賢政府一系列施政失誤，其中包括削減冬季燃料補貼。他批評，面對極右翼改革黨迅速崛起，以及內外局勢帶來的多重挑戰，工黨始終未能提出清晰願景與發展方向，令他對施紀賢的領導能力失去信心。施卓添認為，工黨有必要超越個人恩怨及派系之爭，另覓更具實力的人選，帶領政黨迎戰下一屆大選。

韋雅蘭洗脫漏稅嫌疑 被視為有力挑戰者

除施卓添外，施紀賢內閣早前已有4名政務次官相繼請辭。截至昨日，已有接近90名工黨議員公開要求施紀賢下台；但亦有逾150名議員表態支持其繼續領導，或認為現階段並非更換黨魁的適當時機。首相府回應稱，施紀賢將正面回應任何挑戰其領導地位的行動。

與此同時，捲入漏稅風波的英國前副首相韋雅蘭(Angela Rayner)表示，當局調查後已證實她並無刻意逃稅行為。她在聲明中指出，有關調查已還她清白，當中涉及約4萬英鎊的稅款問題，亦已與相關部門達成處理協議，且毋須罰款。