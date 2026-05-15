習特會｜習近平促美方慎重處理台灣問題　魯比奧：習特會提及黎智英案

國家主席習近平昨日與美國總統特朗普會面時提到台灣問題，是中美關係中最重要的問題，美國處理時必須慎之又慎。陪同美國總統特朗普訪華的國務卿魯比奧(Marco Rubio)接受美國全國廣播公司(NBC)專訪，指對台軍售並非中美元首會談的重點議題，強調美國對台灣的政策不變，任何強行改變現狀的行為都對兩國不利。

國家主席習近平與美國總統特朗普周四(14日)舉行雙邊會晤。中方公布，習近平在會上表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題，若處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。習近平又說，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。