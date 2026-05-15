習特會｜習近平促美方慎重處理台灣問題　魯比奧：習特會提及黎智英案

國家主席習近平昨日與美國總統特朗普會面時提到台灣問題，是中美關係中最重要的問題，美國處理時必須慎之又慎。陪同美國總統特朗普訪華的國務卿魯比奧(Marco Rubio)接受美國全國廣播公司(NBC)專訪，指對台軍售並非中美元首會談的重點議題，強調美國對台灣的政策不變，任何強行改變現狀的行為都對兩國不利。
國家主席習近平與美國總統特朗普周四(14日)舉行雙邊會晤。中方公布，習近平在會上表示，台灣問題是中美關係中最重要的問題，若處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。習近平又說，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。
魯比奧表示，中美過去有討論過軍售議題，美方已知道中方的立場，因此對台軍售並非今次峰會的重點。他指，美國對台政策沒有改變，任何強行改變現狀的行為都對美中兩國不利，而美國採取戰略模糊的原因，是不希望看到衝突破壞中美、以至全世界。至於北京是否有意攻台，魯比奧認為北京可能偏好台灣自發加入。
魯比奧：冀中方就黎智英案有正面回應
魯比奧說，特朗普在會上提及黎智英案，希望得到正面回應，但魯比奧沒有直接回答如果黎智英獲釋，是否可以去美國，只是表示只要黎智英獲得自由，美方對任何對他有利的安排都持開放態度。魯比奧表示，會上亦討論伊朗戰事及封鎖霍爾木茲海峽，美國沒有在伊朗問題上尋求中國協助，因為美國不需要他們協助，又引述中方指不贊成霍爾木茲海峽軍事化和實施收費制度，這亦是美國的立場。