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國際
出版：2026-May-15 14:15
更新：2026-May-15 14:15

女攝影師街頭拍電單車特技　慘遭友人撞死(慎入/有片)

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女攝影師街頭拍電單車特技，慘遭友人撞死。(X)

女攝影師街頭拍電單車特技，慘遭友人撞死。(X)

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俄羅斯日前發生一宗令人駭人的致命車禍。當地一名34歲女攝影師兼電單車網紅於5日，在莫斯科街頭為朋友拍攝表演電單車特技期間，其朋友駕駛的電單車竟然失控將她直撞撞飛，致當場身亡。

綜合報道，34歲女攝影師Ksenia Dobromilova，本身也是一名電單車網紅，5日受朋友Maxim Zaviryukha所託，在莫斯科街上拍攝電單車特技。網上影片顯示，Ksenia蹲在道路上以拍攝電單車正面畫面，駕駛電單車的Maxim進行特技動作時疑似失控，重重的把Ksenia撞飛，Ksenia當場倒地已沒反應。

34歲女攝影師兼電單車網紅Ksenia Dobromilova。(X) 34歲女攝影師兼電單車網紅Ksenia Dobromilova。(X) 34歲女攝影師兼電單車網紅Ksenia Dobromilova。(X) 駕駛電單車的Maxim進行特技動作時疑似失控，重重的把Ksenia撞飛。(X) 駕駛電單車的Maxim進行特技動作時疑似失控，重重的把Ksenia撞飛。(X) Maxim因為意外而摔車，肩膀、手臂挫傷，腳踝扭傷，但拒絕送院。(X) Ksenia當場倒地已沒反應。(X)

鐵騎士或面臨被指控過失致死

報道指，Ksenia頭部重創，全身多處骨折，醫護人員到場立即為她進行急救，在送院途中已經證實不治。至於Maxim因為意外而摔車，肩膀、手臂挫傷，腳踝扭傷，但拒絕送院。當地警方立案調查，Maxim或面臨過失致死的指控，他應訊時表示，事件純屬意外，Ksenia是他的好友，他亦心感後悔和悲痛。

警告：影片涉及危險行為，切勿模仿

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