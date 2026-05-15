女攝影師街頭拍電單車特技　慘遭友人撞死(慎入/有片)

俄羅斯日前發生一宗令人駭人的致命車禍。當地一名34歲女攝影師兼電單車網紅於5日，在莫斯科街頭為朋友拍攝表演電單車特技期間，其朋友駕駛的電單車竟然失控將她直撞撞飛，致當場身亡。

綜合報道，34歲女攝影師Ksenia Dobromilova，本身也是一名電單車網紅，5日受朋友Maxim Zaviryukha所託，在莫斯科街上拍攝電單車特技。網上影片顯示，Ksenia蹲在道路上以拍攝電單車正面畫面，駕駛電單車的Maxim進行特技動作時疑似失控，重重的把Ksenia撞飛，Ksenia當場倒地已沒反應。