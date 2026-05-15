婆婆闖網吧搵孫當眾扭耳仔打面　驚見「點錯相」反應笑翻網民(有片)

越南近日發生一宗有趣的小事件，一名婆婆因為孫仔偷走到網吧玩電腦，氣得直接跑去網吧「捉人」，她一看到「孫仔」的背影就直接他扭耳仔，更一巴一巴的掌摑，詎料仔細一看才發現對方不是自己的孫仔，婆婆接著的反應令人意料不及，無辜被打那男子的反應也讓網民大讚EQ高。
綜合報道，事發於周一(11日)，網上影片顯示，一名頭戴頭盔的婆婆氣匆匆趕到網吧，她從後搜索孫仔的背影，看到一名年輕男子就直覺找到，直接出手扭對方的耳朵，一隻手不夠，還要雙手去扭，順便賞了對方幾巴掌，詎料男子轉頭去看，婆婆才發現對方不是自己的孫仔。婆婆隨即尷尬地摸了摸對方的臉，又連錫他的臉，似乎在跟對方道歉。
網吧老闆：男子是常客 平時相當有禮貌
至於無辜被打的男子，也可見他當下沒有展示出生氣的情緒，反而尷尬地笑笑面地向老婆婆解釋狀況。網吧老闆事後受訪時表示，該名男子是店內常客，平時互動也相當有禮貌，相關畫面分享到社交平台後，許多網民都大讚男子脾氣好，莫名其妙挨揍也沒有展現出任何不悅，亦有網民對於婆婆道歉的反應感到很可愛，希望她的孫仔不要沉迷網吧，好好珍惜這個關心他的婆婆。
Người bà ra quán net tìm cháu, sau đó lại nhầm 1 khách chơi ở quán là cháu của mình. Bà đã tương tác luôn, tuy nhiên khi biết bà bị nhầm, thanh niên bảo cháu không phải cháu bà.— Tran Hoang Nam (@tranhoangnamtg) May 12, 2026
Sau đó bà xem mặt biết là nhầm nên bà vội xoa xoa và gửi lời xin lỗi, cũng không cáu… pic.twitter.com/TdZBiu17oL