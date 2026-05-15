婆婆闖網吧搵孫當眾扭耳仔打面　驚見「點錯相」反應笑翻網民(有片)

越南近日發生一宗有趣的小事件，一名婆婆因為孫仔偷走到網吧玩電腦，氣得直接跑去網吧「捉人」，她一看到「孫仔」的背影就直接他扭耳仔，更一巴一巴的掌摑，詎料仔細一看才發現對方不是自己的孫仔，婆婆接著的反應令人意料不及，無辜被打那男子的反應也讓網民大讚EQ高。

綜合報道，事發於周一(11日)，網上影片顯示，一名頭戴頭盔的婆婆氣匆匆趕到網吧，她從後搜索孫仔的背影，看到一名年輕男子就直覺找到，直接出手扭對方的耳朵，一隻手不夠，還要雙手去扭，順便賞了對方幾巴掌，詎料男子轉頭去看，婆婆才發現對方不是自己的孫仔。婆婆隨即尷尬地摸了摸對方的臉，又連錫他的臉，似乎在跟對方道歉。