世界盃｜伊朗舉行儀式為球員送行　足協指簽證問題未解決

塔伊星期三接受伊朗官方媒體的訪問表示：「發放簽證的問題仍然未得到解決。明日或之後的日子，我會與國際足協（FIFA）進行決定性的會議，他們必須給我們保證。我們還未收到，有哪些人獲得簽證的通知，目前沒有獲得任何簽證。」雖然早前伊朗曾表示會退出，但國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在溫哥華舉行的國際足協大會中，表示伊朗必定會在美國參賽。但是伊朗足協的代表也被加拿大方面拒絕入境。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）早前表明，歡迎伊朗球員到美國參賽，不過對於與伊朗革命衛隊相關的人員就不會發出簽證。在今年初的女子亞洲盃賽事上，據報是有伊朗革命衛隊人員隨女足代表去到澳洲，監視參賽的職球員。伊朗足協早前曾列出10項條件才會參加比賽，當中包括容許他們曾在革命衛隊服役的球員、教練及職員入境。

美國豁免5非洲國家持票球迷保證金

除了伊朗，其實仍有其他國家面對簽證問題。美國總統特朗普（Donald Trump）雖然在星期三（13日）表示對5個非洲國家持有門票的球迷，豁免簽證的保證金，包括阿爾及利亞、佛得角、科特迪瓦、塞內加爾及突尼西亞。球迷入境後會獲得1.5萬美元的補償，有關的保證金源於去年美國政府收緊簽證申請，要求約50個國家，包括該5個非洲國家的人，在申請美國簽證前需繳付一定保證金。然而部份的球迷在取得簽證方面仍遇上困難。